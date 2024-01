Morre a atriz e cantora Denise Assunção, aos 67 anos

A atriz e cantora Denise Assunção morreu na manhã de quarta-feira, 3, em São Paulo. A informação foi divulgada nas redes sociais do Instituto Itamar Assumpção.

Segundo a nota, Denise estava internada no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde foi internada após complicações em um câncer no intestino. “O Instituto Itamar Assumpção comunica, com profundo pesar, o falecimento de Denise Assunção, atriz, cantora e compositora. Reconhecidamente, uma das maiores artistas brasileiras”, dizia a nota.

O texto destaca que Denise era símbolo da ancestralidade na arte. “Denise morrenasce (sic) em paz. Ela trazia a dignidade e a ancestralidade encarnadas. Presença marcante, impressionava pela consciência e lucidez, pelo talento sem limites, pelas atitudes firmes e inusuais para afirmar a necessidade de respeito e reparação. Com sua vida e corpo, mostrou-nos o que é ser uma artista negra no país”.

Denise era irmã de Itamar Assumpção, ícone da Vanguarda Paulista, atuou no filme Antígona Terceirizada, no espetáculo As Criadas e no show Pantera, de 2021, em que homenageia o irmão, entre outras obras no teatro, cinema e TV. Ela também cantou com o irmão na banda Isca de Polícia.