Morre a atriz de Shelley Duvall, do filme ‘o Iluminado’

A atriz americana Shelley Duvall, conhecida pelo trabalho em O Iluminado, do diretor Stanley Kubrick, morreu aos 75 anos, em sua casa em Blanco, no Estado do Texas, nos Estados Unidos. Shelley morreu enquanto dormia.

Quem compartilhou a notícia foi o companheiro de Shelley, Dan Gilroy. “Minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida nos deixou. Muito sofrimento nos últimos tempos, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley”, escreveu ele um uma nota publicada pelo Hollywood Reporter. Shelley e Dan tinham um relacionamento desde o fim da década de 1980.

A causa da morte não foi revelada, mas era sabido que a atriz enfrentava problemas de saúde mental e de doenças consequentes da diabetes.

Shelley estreou nos cinemas em 1970, no filme Voar é com os Pássaros, após ser descoberta pelo diretor Robert Duvall. No ano seguinte, fez mais um filme com Duvall, Onde os Homens são Homens.

O grande sucesso de sua carreira veio em 1980. Em O Iluminado, do cineasta Stanley Kubrick, Shelley interpretou Wendy Torrance, esposa de Jack, o personagem principal da trama interpretado pelo ator Jack Nicholson. No drama de terror e suspense, a personagem tem que lidar com a loucura do marido que, influenciado por uma presença sobrenatural, tenta matá-la a todo custo.

Shelley ainda atuou em filmes como Nashville e Popeye, esse último, ao lado de Robin Williams, além de trabalhar na televisão.

Em 2023, após vinte anos de afastamento das telas, ela participou do filme independente de terror The Forest Hills.