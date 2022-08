Morre a atriz Anne Heche aos 53 anos

A atriz Anne Heche morreu aos 53 anos, uma semana após sofrer um grave acidente de carro em Los Angeles. A família confirmou a morte cerebral da atriz, mas disse que ela está sendo mantida em suporte de vida enquanto era avaliado se seus órgãos poderiam ser doados. Segundo as leis da Califórnia, quando não há mais função cerebral a pessoa é considerada morta.

“Perdemos uma luz brilhante, uma alma bondosa e alegre, uma mãe amorosa e uma amiga leal. Anne fará muita falta, mas ela vive através de seus lindos filhos, seu icônico corpo de trabalho e sua defesa apaixonada. Sua bravura por sempre permanecer em sua verdade, espalhando sua mensagem de amor e aceitação, continuará a ter um impacto duradouro”, dizia o comunicado da família.

Na quinta, 11, em outro comunicado, a família chegou a dizer que era seu desejo doar seus órgãos e que ela seria mantida ligada a aparelhos enquanto viam se isso seria possível por causa dos danos sofridos no acidente.

A notícia da morte de Anne Heche já era esperada por pessoas próximas da atriz. Anne Heche sofreu queimaduras e graves lesões no pulmão e no cérebro. A imprensa americana disse que teriam encontrado cocaína e fentanil em amostras de sangue da atriz.

Anne Heche começou sua carreira no final dos anos 1980, logo após deixar a escola. Ela foi revelada quando interpretou uma das gêmeas Vicky Hudson and Marley Love na novela Another World, exibida entre 1987 e 1991. Sua atuação lhe rendeu o Daytime Emmy Award, entre outros prêmios. Os filmes mais conhecidos de Anne Heche são Seis Dias, Sete Noites (1998) com Harrison Ford, Donnie Brasco (1997), Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997) e Psicose (1998). Recentemente ela teve um papel coadjuvante na série Chicago P.D.

A atriz namorou a apresentadora Ellen DeGeneres. No auge das denúncias de abuso e assédio contra Harvey Weinstein, ela disse que foi descartada de um filme por se recusar a fazer sexo oral no ex-produtor de Hollywood. Anne Heche deixa dois filhos e filmes inéditos.