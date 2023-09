Morgan Freeman vem ao Brasil para evento que celebra a cultura negra

Vencedor do Oscar, ator de 86 anos vai participar do Festival Liberatum, em novembro, em Salvador

Morgan Freeman virá ao País para o Festival Liberatum Brasil, que celebra a cultura negra mundial e vai ocorrer entre os dias 3 e 5 de novembro, em vários locais de Salvador.

Morgan Freeman será o convidado de honra e também atuará como embaixador cultural especial do evento – Foto: Nathan Congleton on Visualhunt / CC BY-NC-SA

Vencedor do Oscar por Menina de Ouro, o ator de 86 anos será o convidado de honra e também atuará como embaixador cultural especial do evento, em reconhecimento a sua marcante contribuição para o universo cultural.

Fundada em 2001, a plataforma internacional Liberatum vai realizar seu primeiro evento no Brasil, que será centrado em cultura, criatividade, mídia, entretenimento e, sobretudo, na defesa de igualdade, diversidade e inclusão.

Freeman também será homenageado pelo festival, que é gratuito, com uma retrospectiva de sua obra no centro histórico de Salvador. Como parte das celebrações, músicos do Ground Zero Blues Club, clube de blues cofundado por Freeman, vão se apresentar com artistas da Bahia, incluindo o cantor e compositor Lazzo Matumbi.

O foco especial da edição de 2023, que tem ainda entre seus convidados a top model Naomi Campbell, a atriz Taís Araújo, a cantora Alcione, a musa do rock Debbie Harry, o diretor de cinema Lee Daniels, o ator Lázaro Ramos e o artista plástico Kehinde Wiley, é apresentar e reverenciar agentes de mudança negros de todo o mundo, além de promover transformações sociais e liberdade de expressão.

Em outros anos, já participaram do evento nomes como Pelé, Cher, Frank Gehry, Pharrell Williams, Hilary Swank, Tilda Swinton e Susan Sarandon. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.