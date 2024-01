Morador de Americana, designer cria uma nova expressão artística

Os trabalhos seguem a temática da cultura pop, área muito presente na vida de Valmir – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma “caixa” iluminada que guarda um universo inteiro dentro de si. Criação do designer gráfico e professor universitário Valmir Massafera, de Americana, a “Shadowbox” (caixa de sombra em português) é um quadro decorativo baseado em diversos temas da cultura pop, mas com a estrutura pouco comum.

A caixa decorativa tem sua temática construída a partir de camadas de papel, criando planos sobrepostos de uma maneira que causa a ilusão 3D, mesmo não sendo. Em volta disso, é aplicada luz de LED, responsável por gerar um impacto na obra, e o trabalho é emoldurado.

A confecção de uma peça pode demorar de dois a cinco dias de dedicação. O trabalho começa pelo projeto, quando acontece a escolha da temática e busca por ilustrações ou fotos em alta qualidade. Algumas necessitam de tratamento de imagem. Em seguida, o projeto gráfico é pensado de maneira em que as partes possam ser divididas e acontece o recorte gráfico.

Após a impressão, o material é laminado e recortado. As figuras recebem reforço estrutural com papel e, a depender do tamanho, com metal. Um contorno preto é aplicado em cada peça, etapa que colabora com a ilusão 3D. Além da confecção do paspatur, são adicionadas as luzes e a moldura é feita a partir do MDF. Um trabalho minucioso e manual.

As figuras são recortadas para serem montadas em camadas e criar o efeito 3D – Foto: Valmir Massafera

A primeira Shadowbox foi confeccionada há cerca de cinco anos, inspirada na técnica criada pelo Google, nomeada de Material Design. A ideia em si surgiu em 2016 dentro da disciplina de “desenho geométrico”, que Valmir lecionava, na qual, ao invés de aplicar provas, preferiu desenvolver projetos.

Mas a essência da caixa “já estava ali de alguma maneira desde sempre”. Os caminhos que o levaram até a criação da Shadowbox foram traçados desde a infância de Valmir, em São Paulo. Considerado “fora da curva” quando pequeno, enquanto as outras crianças brincavam com brinquedos, Massafera criava brincadeiras com as próprias mãos.

“Eu gostava de maquete. Então eu reunia o que eu tinha de bonequinho de lego, playmobil, pegava dominós e fazia prédios com eles, ia no supermercado e trazia um caixa de papelão para montar um lava rápido para os meus carrinhos”, contou.

Na adolescência, o designer mexia com som e iluminação, e sempre tinha uma solda na mão. Com isso, as maquetes evoluíram e ganharam um novo elemento: a luz. “Olhando para trás hoje, faz bastante sentido a maneira que eu já tentava me expressar artisticamente, e nem sabia que era uma expressão artística naquela época”, disse.

A temática não poderia ser outra. A Shadowbox tem como foco filmes, séries, livros, história em quadrinhos, mangás e a cultura pop como um todo. Valmir consome o universo desde que se entende por gente e tem essa vertente interligada à sua personalidade.

Conquistas com a arte

Na visão de Valmir, ele já atingiu seu objetivo com sua criação: deixar sua expressão artística marcada no mundo. O propósito foi atingido pelo designer no momento em que a Shadowbox chegou a um ícone brasileiro dos desenhistas de cartuns.

“O auge, sem dúvidas nenhuma, foi quando conseguimos entregar para o Maurício de Souza a Shadowbox de 50 anos da Turma da Mônica. Foi o momento mais alto e emocionante”, contou o designer. De acordo com ele, foi naquele instante que chegou onde gostaria.

Shadowbox comemorativa de 50 anos da Turma da Mônica foi entregue à Mauricio de Souza – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A oportunidade aconteceu dentro da CCXP (Comic Con Experience) no ano em que o evento comemorou a marca do gibi. Massafera também entregou trabalhos ao fundadores da feira, a maior de cultura pop no mundo, para o cartunista Angeli e o dublador Wendel Bezerra, voz do Bob Esponja e Goku, de ‘Dragon ball’.

A pretensão daqui a diante não é viver das vendas de sua arte, mas ensiná-la e passar o conhecimento para outros artistas. Os interessados na Shadowbox podem contatar o designer pelas redes socias (@shadowbox.br) ou pelo site www.shadowbox.com.br.