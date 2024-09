'Monstros': 3ª temporada da série de serial killers da Netflix terá Charlie Hunnam como Ed Gein - O Liberal

A terceira temporada de Monstros, série antológica da Netflix que foca em diferentes serial killers a cada ano, contará a história de Ed Gein, assassino americano que confessou seus crimes nos anos 1950. Na produção, o ator Charlie Hunnam, da série Sons of Anarchy e dos filmes Rei Arthur: A Lenda da Espada e Magnatas do Crime, interpretará o criminoso.

Inspiração para assassinos de filmes de terror como Psicose e O Massacre da Serra Elétrica, Ed Gein ficou famoso em 1957 por confessar que exumava corpos no cemitério para fabricar itens usando pedaços de pele e ossos. Ele também confessou ter matado duas mulheres, em 1954 e 1957. Gein foi preso e passou o resto da vida em instituições psiquiátricas até morrer aos 77 anos, em 1984, de falha respiratória causada por câncer de pulmão.

2ª temporada

Em coletiva, a Netflix divulgou que segunda temporada de Monstros será lançada no próximo dia 19. Depois de retratar a história de Jeffrey Dahmer na primeira temporada, o segundo ano focará na vida dos Irmãos Menendez, acusados de matarem os pais, condenados em 1996.

A primeira temporada de Monstros contou com Evan Peters como Jeffrey Dahmer. Foi um sucesso de audiência e recebeu diversas indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy, mas também foi alvo de controvérsias, com as famílias das vítimas de Dahmer acusando a Netflix de lucrar com suas experiências traumáticas.

Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, a segunda temporada, estreia no próximo dia 19 na Netflix.