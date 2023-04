Monsters Of Rock apresenta Kiss e Scorpions, entre outras atrações

A sétima edição do Monsters Of Rock levará para o Allianz Parque, no sábado, dia 22, sete grandes bandas do gênero: Scorpions, Kiss, Deep Purple, Helloween, Candlemass, Symphony X e Doro.

O Kiss, formado em 1973, chega como a grande estrela do festival. Isso porque o grupo criado por Paul Stanley e Gene Simmons esteve na primeira edição do Monsters of Rock, em 1994, quando o evento foi realizado no Estádio do Pacaembu, também na capital paulista.

A banda, que já está no Brasil para uma série de shows, apresentará o que tem sido apontada como sua última turnê, ainda sem uma data certa para terminar. A despedida dos palcos coincide com os 50 anos de carreira do grupo.

Já os Scorpions fará sua estreia no Monsters. A banda alemã vai tocar seus grandes sucessos de carreira, entre eles, Wind Of Change, Rock You Like A Hurricane e Still Loving You, além de mostrar músicas de seu mais recente álbum, Rock Believer, gravado durante a pandemia.

Outra grande atração do festival, o Deep Purple se apresentará pela primeira vez no Brasil com o novo guitarrista, Simon McBride, que entrou na banda em 2022. O músico substituiu Steve Morse, que estava na função desde 1994.

De acordo com a produção do festival, a ordem e horários das apresentações serão: Doro, 11h30; Symphony X, 12h30; Candlemass, 13h30; Helloween, 15h00; Deep Purple, 16h30; Scorpions, 18H45 e Kiss, 21h00.

Serviço:

– Quando: sábado dia 22, 10h.

– Onde: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, São Paulo.

– Ingressos: de R$ 480 a R$ 2.500.

(https://www.eventim.com.br/monstersofrock2023).