Monsters of Rock 2023: Kiss, Scorpions e Deep Purple são confirmados no festival

A sétima edição do festival Monsters of Rock terá em seu line-up bandas com longa trajetória no mundo da música. Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro estão confirmados para agitarem o Allianz Parque, em São Paulo, no dia 22 de abril de 2023. A venda e ingressos começa agora no dia 16 de dezembro pelo site Eventim .

A promessa é de uma noite inesquecível, com esses dinossauros do rock tocando no mesmo palco. O Kiss, por exemplo, foi formado em 1973 por Paul Stanley e Gene Simmons, e esse provavelmente será um dos últimos shows da banda, que comemora 50 anos de estrada.

A lendária Scorpions, que tem entre suas marcas 120 milhões de discos vendidos e mais de 5 mil shows em todo o planeta, chega com repertório de clássicos e também do trabalho mais recente, Rock Believer Tour. Banda também chega aos 50 anos de trajetória, desde que Klaus Meine, Rudolf Schenker e Matthias Jabs se uniram para formar o grupo.

Tem ainda o Deep Purple, que em 2008 recebeu o prêmio Legend Award no World Music Awards e em 2016, entrou para Hall da Fama do Rock and Roll. Esta será a oportunidade de rever Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride.

O Helloween é tido como ícone do speed metal melódico e esta será sua segunda apresentação no festival, a primeira foi em 1996. A banda alemã tem se apresentando por diversos países, com o show United Forces Tour 2022-2023, com performances de Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner e Dani Löble.

Em sua segunda apresentação no festival, o Saxon, que é formado por Biff Byford, Doug Scarratt, Nibbs Carter, Nigel Glockler e Paul Quinn, traz repertório de seu 24º álbum, Carpe Diem. Grupo de metal progressivo, o Symphony X foi criado pelo guitarrista Michael Romeo, completam a formação Russell Allen, Michael LePond, Jason Rullo e Michael Pinnella. Fechando a escalação, evento conta a alemã Doro Pesch, que marcou a estreia das mulheres no palco do primeiro Monsters of Rock da história – em 1986.

SERVIÇO: Monsters of Rock

Allianz Parque, Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca (SP) Data: 22 de abril de 2023 (sábado)

22 de abril de 2023 (sábado) Abertura dos portões: 10h

10h Início dos shows: 11h30

11h30 Classificação Etária: 14 (quatorze) anos desacompanhados. Menores de 14 (quatorze) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

INGRESSOS: