Mônica Martelli relembra estratégia para se promover em primeiro papel na TV

Mônica Martelli, de 56 anos, relembrou seu começo na televisão na novela Por Amor (1997), de Manoel Carlos, na qual fez a secretária Paula. Em entrevista ao programa Sem Censura, na quarta-feira, 7, a atriz comentou como uma abordagem criativa para tentar aumentar sua relevância na história a ajudou na época.

“No dia que fui fazer Por Amor, de Manoel Carlos, eu me despedi da família. Falei: ‘Gente, um beijo, rolou para mim!’. Eu passei oito meses falando a seguinte frase: ‘Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C'”, contou Mônica.

Apesar da repetição, a atriz revelou que, em cada nova gravação, tentava colocar uma entonação diferente na frase para se destacar. “Minha família até pedia para eu parar de repetir, mas eu dizia que não podia perder a ‘única coisa que tinha'”, brincou.

Determinada a conquistar mais espaço na novela, Mônica decidiu escrever uma carta para o autor sugerindo que sua personagem merecia uma promoção. “Deixei na portaria dele e falei: ‘Maneco, a Paula é super competente como secretária. Eu acho que ela merecia ser promovida'”, contou a atriz.

Surpreendentemente, Manoel Carlos atendeu ao pedido. “Ele escreveu uma cena em que o Antônio Fagundes, o Fábio Assunção e a Cássia Kis estavam em uma mesa, e o Fábio dizia: ‘Gente, eu gostaria de avisar a todos vocês que a Paula foi promovida para gerente da empresa’. E no fim, eu olhava e falava: ‘Obrigada’. A fala diminuiu, mas pelo menos a cena estava em cima de mim. Teve close. Falei com todo mundo para ganhar câmera”, finalizou Mônica, com bom humor.