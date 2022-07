Missy Elliott elogia Anitta após anúncio de parceria: ‘Você é uma estrela’

Nesta quarta-feira, 6, Anitta anunciou sua mais nova parceria com Missy Elliott, uma das maiores rappers femininas de todos os tempos.

As duas se encontraram em Atlanta, nos EUA, para gravar o clipe da música que estará presente na versão deluxe do álbum da brasileira, Versions of Me.

Nos stories, Anitta mostrou a rapper e comemorou: “Foi por isso que eu voei da Europa para Atlanta por 24 horas: porque estou vencendo na vida”. A artista também disse no Twitter: “Sim, eu estou gravando meu videoclipe com Missy Elliott e isso não é um sonho”.

Após o encontro, Missy Elliott agradeceu e elogiou a brasileira: “Anitta é uma das artistas mais queridas e me fez rir muito ontem. Você é uma estrela. E eu sou verdadeiramente grata a você e a sua equipe. Todos me trataram com tanto amor e gentileza”.