Miss Universo Brasil 2022 divulga as cinco finalistas; conheça

O Miss Universo Brasil divulgou nesta segunda-feira, 4, o nome das cinco finalistas que estão disputando a coroa. A vencedora irá representar o País no Miss Universo, que está previsto para ocorrer no final deste ano.

Elas são Rebeca Portilho do Amazonas, Isa Murta de Minas Gerais, Mia Mamede do Espírito Santo, Luana Lobo do Ceará e Alina Furtado do Rio Grande do Sul.

Diferente das outras edições, a atual não está sendo feita em forma de concurso. As escolhas estão sendo realizadas em formato de casting (audição), processo de pré-seleção comum nas artes cênicas.

A cada corte, a produção anuncia o resultado nas redes sociais. Inicialmente, eram 26 competidoras. Ao longo da edição, esse número caiu para 16, depois para dez e, agora, está em cinco.

Confira as finalistas:

A previsão é de que a vencedora seja conhecida até o final de julho.