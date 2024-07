Cultura Miss São Paulo acontece hoje; veja onde assistir e conheça as candidatas

O Miss Universe São Paulo, concurso que dá vaga para a vencedora disputar o Miss Brasil (e potencialmente até o Miss Universo), acontece hoje, quarta-feira, 24. É possível assistir ao vivo pelo YouTube ou no canal ConnecTV. O horário previsto para início da transmissão é 21h.

Ao todo, são 32 candidatas que disputam a coroa de Miss São Paulo. A vencedora deve receber a honraria de Vitória Brodt, a eleita de 2023.

Como assistir ao Miss São Paulo 2024 pelo YouTube

– A transmissão ao vivo do evento ficará disponível no canal da organização.

– Para conferir como é possível assistir ao ConecTV, há indicação no Instagram da emissora.

Candidatas

O concurso Miss São Paulo deste ano tem entre as 32 participantes, 9 mães e 11 delas casadas, o que representa, respectivamente, 28% e 34% do grupo. Além disso, metade das concorrentes, ou seja, 16, tem mais de 28 anos, idade limite até dezembro de 2023, que foi abolido a partir de janeiro deste ano, permitindo a inscrição de mulheres a partir de 18 anos, sem restrição de idade.

Aparecida do Norte

Débora Vitti, 21 anos, empresária

Araraquara

Suelen Dias, 29 anos, farmacêutica

Araras

Vitoria Granatto, 21 anos, modelo

Artur Nogueira

Tatiana Godoy, 30 anos, gerente comercial

Campos do Jordão

Thaís Souto, 28 anos, empreendedora e criadora de conteúdo

Canas

Claudia Alves, 18 anos, trabalha na Canção Nova e grava conteúdo para internet

Cachoeira Paulista

Carla Ribeiro, 19 anos, estudante de medicina veterinária, modelo e corretora autônoma

Cruzeiro

Maria Eduarda Del Carlo, 24 anos, modelo

Dracena

Gabriela Ferreira, 21 anos, redatora publicitária

Guariba

Gabriela Abreu, 35 anos, advogada

Guarulhos

Keila Lima, 33 anos, gestora comercial e modelo

Hortolândia

Patrícia Marchi, 36 anos, produtora multimídia e empresária

Ilhabela

Ariana Mello, 22 anos, atriz, modelo, influenciadora e estudante de jornalismo

Itapetininga

Jana Oliveira, 26 anos, personal trainer

Itatiba

Hellyen Fusco, 36 anos, empresária

Itu

Talia Cruz, 22 anos, influenciadora digital e modelo

Jundiaí

Inaê Barros, 25 anos, influenciadora digital e ex-bailarina do Faustão

Limeira

Daiane Oliveira, 27 anos, empreendedora na área alimentícia

Lorena

Danielle Scicchitano, 31 anos, cabeleireira

Mauá

Karoline Morais, 33 anos, modelo, bailarina clássica, dançarina do SBT e ex-bailarina do Faustão

Osasco

Lara Soares, 34 anos, servidora pública

Porto Feliz

Dandara Arruda, 19 anos, garçonete e estudante de engenharia de produção

Salto de Pirapora

Cárol Valenttino, 28 anos, jornalista e Miss Grand São Paulo 2022

Santa Lúcia

Maria Clara Franco, 19 anos, atua no controle de qualidade

São Bernardo do Campo

Milla Vieira, 25 anos, modelo, atriz, empresária e Miss Brasil Supranational 2014

São Caetano do Sul

Marjorie Rossi, 34 anos, advogada

São Carlos

Anna Luisa Maçonetto, 41 anos, modelo comercial e empresária

São José dos Campos

Andressa Mello, 35 anos, sommelier de cerveja

São Paulo capital

Larissa Lelis, 27 anos, modelo e bancária

Socorro

Camila Bueno, 35 anos, maquiadora e modelo

Várzea Paulista

Isabelle de Souza, 19 anos, estudante de administração, modelo, apresentadora e recreadora infantil

Vinhedo

Daiane Floriano, 37 anos, autônoma