Miss Brasil 2023: coroa recebida por Maria Brechane é avaliada em R$ 50 mil

A gaúcha Maria Brechane foi eleita Miss Universo Brasil 2023 na madrugada deste domingo, 9. Além do título e do direito de representar o Brasil no Miss Universo deste ano, ela também recebeu simbolicamente a coroa feita pelo joalheiro Miguel Alcade, que também foi um dos jurados do concurso.

“O centro da peça tem seis pedras de topázio azuis, que representam os 60 anos da primeira brasileira a ser eleita (Miss Universo). Ela é avaliada em aproximadamente R$ 50 mil”, explicou Alcade em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Também do Rio Grande do Sul, Ieda Maria Margas, a homenageada pela coroa, usou o Instagram para agradecer a lembrança: “simplesmente lindíssima essa coroa! Estou emocionada!”.