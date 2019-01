MIS vai realizar exposição sobre o trabalho da cantora Björk

O Museu da Imagem e do Som (MIS), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo , anunciou nesta quarta-feira, 23, que a cantora islandesa Björk é o tema da próxima grande exposição da instituição, que deve ser aberta em junho.

Björk Digital é apresentada como uma “exposição-instalação”, que mistura tecnologia e arte para mostrar as imagens poéticas do trabalho da cantora, que sempre dedicou boa parte do seu trabalho à questão visual.

A curadoria da mostra é do Manchester Internacional Festival, MIF, que preparou uma exposição dividida em seis sessões, compostas por realidade virtual e elementos audiovisuais imersivos, para que haja interação dos visitantes.

Antes de chegar a São Paulo, Björk Digital já passou por cidades como Tóquio, Barcelona, Cidade do México, Sidney, Londres e Los Angeles.