MIS terá mostra de cinema gratuita sobre Holocausto em São Paulo; saiba como conseguir ingresso

Começa nesta terça-feira, 9, a Mostra Holocausto no Cinema, no Museu da Imagem e do Som (MIS) em São Paulo. Com curadoria do diretor-geral do museu, o cineasta André Sturm, a exposição terá 19 títulos, entre ficções e documentários.

A mostra vai até o dia 28 de abril e inclui títulos como Uma Vida: A História de Nicholas Winton. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria física do MIS.

Além da mostra, o museu já conta com a exposição A tragédia do Holocausto: a vida de Julio Gartner.

O longa Uma vida – A história de Nicholas Winton, estrelado por Anthony Hopkins, inaugura a mostra. Lançado em março nos cinemas brasileiros, o filme conta a história do britânico que salvou mais de 600 crianças, em sua maioria judias, levando-as de Praga para Londres às vésperas da Segunda Guerra Mundial.

Além disso, estão na programação filmes como Adeus, Meninos, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, e Noite e Neblina, editado apenas dez anos após a descoberta dos campos de concentração. Também haverá a exibição de longas inéditos no Brasil, como os documentários Histórias de Muranow (Chen Shelach) e Sabotagem (Noa Aharoni).

No dia 18 de abril, a programação conta com um bate-papo com os diretores e produtores do filme Sobrevivi ao Holocausto, de Marcio Pitliuk e Caio Cobra.