‘Minha felicidade ninguém pode levar’, diz Maluma após roubo

O cantor Maluma, que está na Rússia para acompanhar a seleção da Colômbia na Copa do Mundo, fez sua primeira publicação no Instagram após ter sido furtado em quase R$ 3 milhões.

“Minha felicidade e essência… Ninguém pode levar!”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece sorridente.

Entre os itens roubados, estavam bolsas Louis Vuitton, relógios de grife, joias Cartier e óculos cravados com diamantes e pérolas, que estavam em seu quarto no hotel Four Seasons, perto do Kremlin.