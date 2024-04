Milton Neves admite que publicou fake news sobre Faustão em seu perfil

Em entrevista no Domingo Espetacular, Milton Neves admitiu que foi ele mesmo quem postou uma fake news sobre Faustão em suas redes sociais.

No último dia 22, ele republicou uma notícia que anunciava, falsamente, a morte do apresentador. Na ocasião, Milton alegou que sua conta na rede social tinha sido invadida por um hacker.

Agora, no programa transmitido no último domingo, 31, o jornalista admitiu que tratou de um erro seu. “Eu não sei fazer isso. Eu fiquei p*** da vida”, disse.

“Eu sou muito inábil manualmente para tudo”, continuou. “Eu fui apagar. Só que, no nervosismo… Eu estava muito preocupado, eu amo o Fausto. Eu apertei um RT retweet e saiu nas minhas redes sociais” admitiu o jornalista.