Millie Bobby Brown testa positivo para a covid-19 e desmarca vinda ao Brasil

Notícia triste para os fãs brasileiros de Stranger Things. A atriz Millie Bobby Brown, que interpreta a personagem Eleven na série de sucesso da Netflix, não virá mais para o Brasil. Segundo a organização do UcconX, evento de cultura pop que acontece em São Paulo entre os dias 27 e 31 deste mês, a artista foi diagnosticada com covid-19 e está fora da programação.

O ator George Takei, de Star Trek 1ª Geração, também foi diagnosticado com o novo coronavírus e desfalcará o elenco anunciado pela organização até o momento.

“George Takei e Millie Bobby Brown testaram positivo para covid-19 e não poderão viajar ao Brasil para participar do UcconX 2022. Takei estaria no festival nos dias 28 e 29 de julho e Millie nos dias 30 e 31 de julho”, diz um trecho da nota.

Agora só estão confirmadas as presenças de Rupert Grint, que viveu o bruxo Rony Weasley em Harry Potter; do ator Ian Somerhalder, de The Vampire Diaries; e do australiano Dacre Montgomery, que atuou com Millie na terceira temporada de Stranger Things.

O UcconX informou que quem comprou ingressos para ver a atriz pode usar as mesmas entradas para encontrar Dacre Montgomery. Os tíquetes para as atrações envolvendo George Takei agora são válidos para ver Ian Somerhalder.

Quem preferir, pode devolver os ingressos e pedir o dinheiro de volta. Para isso, a produção diz que é preciso mandar um e-mail para relacionamento@ucconx.com solicitando o reembolso.

Sobre o UcconX

O festival UcconX, produzido e promovido pela BBL, reunirá as culturas gamer, pop, geek, otaku e street em uma experiência imersiva e sensorial o público. No evento, os artistas vão participar de meet & greet e sessões de fotos e autógrafos. E serão homenageados no palco principal do festival, o Palco X, garantindo interação com todos os presentes.