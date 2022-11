Millie Bobby Brown fala sobre beijos de Finn Wolfhard em Stranger Things

A atriz Millie Bobby Brown, protagonista em Enola Homes e Stranger Things, participou do teste de detector de mentiras da Vanity Fair na quinta-feira, 10, e revelou seus reais pensamentos sobre beijar o colega de elenco, Finn Wolfhard. De acordo com a atriz, o primeiro beijo no colega foi em 2016.

“Você exclamou ‘beijar é um saco’ após seu primeiro beijo com Finn Wolfhard”, afirmou o entrevistador no vídeo. “Finn é péssimo beijando?”, continuou.

A atriz riu e respondeu: “Ele é.”

O dispositivo mostrou que ela estava falando a verdade, o que levou ela e o entrevistador a uma crise de risos.

Na sequência a pergunta foi se o ator teria evoluído na arte de beijar, e a resposta dela foi: “Não comigo.” Mais uma vez, o detector apontou como verdade.

Quem é o namorado de Millie Bobby Brown?

Atualmente a atriz namora Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi. Ela revelou que se conectou com Jake graças às mídias sociais.

“Nós nos conhecemos no Instagram”, ela disse à Wired em uma entrevista no último dia 9. “E nós ficamos amigos por um tempo, e então, o que posso dizer?”

No mês passado, o casal compareceu à estreia de seu novo filme Enola Holmes 2 em Nova York. A dupla docemente surgiu de mãos dadas no tapete vermelho.

Após o evento, ela foi ao Instagram para postar fotos com o Jake e na legenda escreveu: “O cara!”