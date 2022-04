Miley Cyrus lança versão deluxe de álbum com participação de Anitta

A cantora Miley Cyrus lançou nesta sexta-feira, 29, a versão deluxe de seu álbum ao vivo Attention: Miley Live. O disco conta com seis novas faixas, incluindo uma especial para o brasileiros: o medley de Mother’s Daugther e Boys Don’t Cry, single de Anitta.

A gravação da música com a cantora brasileira foi feita durante a apresentação de Miley no Lollapalooza Brasil, em 26 de março, quando Anitta subiu ao palco para uma participação especial e as duas cantaram juntas.

Além do medley, a artista incluiu músicas que foram apresentadas em shows durante sua turnê na América do Sul, como Angels Like You.

No Twitter, Miley explicou: “Angels Like You foi adicionada ao set na noite anterior inspirado pelos fãs que ficaram embaixo do meu quarto de hotel em Bogotá cantando a noite toda. Acordei com a canção sendo número 1 na Colômbia.”

A cantora ainda continuou: “Eu aprecio a dedicação de vocês a mim e a minha música mais do que posso expressar. Para mostrar minha gratidão, eu quero dar a vocês um gostinho da turnê Attention na América do Sul, lançando essas seis músicas adicionais.”