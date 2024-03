Michel é o décimo primeiro eliminado no ‘BBB 24’; veja como foi votação

Michel foi o décimo primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira, 5. O brother foi o mais votado para sair do reality show, com 70,33% dos votos. Ele disputou o paredão com Davi, que levou 28,73% e Alane, que foi dispensada antes do discurso de eliminação pelo apresentador Tadeu Schmidt, já que recebeu apenas 0,94% dos votos.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt destacou sobre qual caminho os participantes querem no programa, qual reputação esperam construir e destacou que era um recado para todos. “Lembre-se, por que você entrou no BBB, qual é o seu objetivo aí dentro? Você está se afastando do caminho certo ou está indo certinho para o destino que imaginou? Isso vale para todo mundo, repito, se está na rota, acelera, vai com tudo. Se não está, ainda dá tempo de apontar para o rumo certo”, disse.

Relembre como foi a formação do Paredão

A formação começou com Pitel dando a imunidade para Fernanda. O líder Lucas Henrique indicou Michel. A participante mais votada pela casa foi Alane e Davi, usando o poder de contragolpe, indicou Yasmin.

Davi, Alane e Yasmin jogaram a prova Bate e Volta que, esta semana, envolvia sorte, com uma gincana com monitores de computador (1ª fase), caixas de encomenda (2ª fase) e cofrinhos (3ª fase). Cada um teria que escolher um número e verificar se conseguia a mensagem correta para avançar. Yasmin conseguiu vencer e se salvar do Paredão.