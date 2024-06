Michael Richards, o Kramer de ‘Seinfeld’, revela ser fruto de um estupro

O ator Michael Richards, o Kramer de Seinfeld, afirma ter descoberto depois de adulto ter nascido fruto de uma violência sexual sofrida pela mãe.

A revelação é feita no livro de memórias do ator, Entrances and Exits (Entradas e Saídas, em tradução livre), lançado no início de junho nos Estados Unidos e inédito no Brasil.

Segundo Richards, 75 anos, a mãe defendia que o pai morreu na Segunda Guerra Mundial. Com os anos, a versão foi mudada: o pai teria morrido em um acidente de carro quando ele era criança.

Incomodado, o comediante pressionou a mãe, que revelou a violência sexual. À época, o aborto ainda era proibido nos Estados Unidos e Richards foi colocado para a adoção. A mãe, porém, mudou de ideia e decidiu criá-lo de maneira solo.

“Eu tive que me conciliar com o fato de não ter sido um filho planejado ou que minha queria se livrar de mim”, afirma em entrevista à publicação americana People.

Vencedor de um Emmy por Seinfeld, Richards caiu no ostracismo após ataques racistas durante uma apresentação de humor nos EUA, em 2006. Na ocasião, foi vaiado pela plateia e disse que eles deveriam “respeitar o homem branco”, entre outros insultos racistas.