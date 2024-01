Mia Goth é acusada de chutar cabeça de figurante durante filmagens de ‘MaXXXine’

A atriz Mia Goth, dos filmes Pearl e Ninfomaníaca, foi processada e acusada de agredir o figurante James Hunter nas filmagens do longa MaXXXine, em abril de 2022. Segundo a revista Variety, a artista teria dado um chute proposital na cabeça do ator – a ponto de causar uma concussão.

Na ação, Hunter diz que foi contratado por três dias como figurante do filme MaXXXine, o terceiro de uma trilogia de terror do diretor Ti West. No primeiro dia, seu papel era deitar no chão e ficar coberto por sangue falso.

Naquele momento, a função de Goth era passar correndo pelo ator. Porém, na primeira gravação da cena, a atriz quase teria pisado em Hunter, que pediu para a produção ficar mais atenta. Mas as coisas parecem ter piorado depois.

Hunter acusa Goth de chutá-lo propositalmente na cabeça após ela refazer a cena. Concluída a filmagem, a atriz ainda teria provocado o figurante no banheiro. Na volta para casa, o ator sentiu dores na cabeça e tontura.

Ainda conforme a Variety, a produtora A24, responsável pelo filme, dispensou Hunter no dia seguinte. Por isso, além de mencionar Goth no processo, ele também cita uma rescisão injusta da produtora e do diretor Ti West.

Procurada pelo reportagem, a equipe de Mia Goth ainda não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.