Mia Couto vem ao Brasil para falar sobre ‘Grande Sertão: Veredas’

Grande leitor e fã do escritor João Guimarães Rosa ( 1908-1967), o escritor moçambicano Mia Couto vem ao Brasil para o lançamento de Grande Sertão: Veredas, que acaba de sair pela Companhia das Letras, depois de anos no catálogo da Nova Fronteira. O lançamento de Grande Sertão: Veredas será no dia 9 de abril, às 20 horas, no Sesc Pinheiros.

Além de Mia Couto, participam do lançamento, com leitura, integrantes do Grupo Miguilim. A direção é de Bia Lessa.

De 1956, Grande Sertão: Veredas é uma das maiores obras da literatura brasileira, e a obra-prima de Guimarães Rosa – um mergulho no sertão mineiro e, sobretudo, na alma humana.

O livro que chega agora às livrarias conta com novo estabelecimento de texto, cronologia ilustrada, indicações de leituras e textos publicados sobre o romance, incluindo um breve recorte da correspondência entre Clarice Lispector e Fernando Sabino e escritos de Roberto Schwarz, Walnice Nogueira Galvão, Benedito Nunes, Davi Arrigucci Jr. e Silviano Santiago.

Lançamento Grande Sertão: Veredas

Com Mia Couto e Grupo Miguilim. Direção de Bia Lessa

Terça, 9 de abril, às 20h

Sesc Pinheiros/Teatro Paulo Autran (1.010 lugares). Rua Paes Leme, 195. Tel.: 11 3095-9400

Os ingressos serão distribuídos no dia do evento, na bilheteria do Sesc Pinheiros, a partir das 11h.