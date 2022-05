‘Meu sonho de vida’, diz Brunna Gonçalves sobre plano de ter filhos com Ludmilla

A bailarina e ex-BBB Brunna Gonçalves confirmou o plano de ter filhos com a mulher, a cantora Ludmilla, em um futuro próximo. A declaração foi feita em entrevista ao canal do YouTube do influenciador Matheus Mazzafera, que já havia falado sobre o assunto com Ludmilla. “É o meu sonho de vida”, disse Brunna sobre se tornar mãe. Quando questionada se o casal pretende adotar ou gerar uma criança, a bailarina revelou que as duas já conversaram sobre a questão e que ela vai engravidar.

Matheus Mazzafera perguntou se o plano da maternidade seria colocado em prática ainda este ano e a ex-BBB comentou: “Esse ano… (não). Daqui a pouco”. Anteriormente, Ludmilla já havia revelado em entrevista ao influenciador que a conversa sobre maternidade tem se tornado mais frequente entre o casal. As duas estão juntas desde 2018 e se casaram em 2019 em uma cerimônia surpresa organizada pela cantora.