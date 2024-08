‘Meu filho nunca estará desamparado’, diz Isabel Veloso sobre gravidez e câncer terminal

Em tratamento contra o Linfoma de Hodgkin, e grávida de seu primeiro filho, Isabel Veloso se tornou conhecida compartilhando informações sobre sua luta contra o câncer agressivo nas redes sociais. Nos últimos dias, ela afirmou que o mais árduo é não saber quanto tempo estará presente na vida do bebê: “Meu maior problema não é gestar. Meu maior desafio é ser mãe, porque eu não sei se quando meu filho nascer, se eu vou ser mãe para vida inteira dele, para a infância inteira”.

A jovem, de 18 anos, disse ainda que não tem medo da morte mas, sim, de não viver o crescimento do filho. Isabel anunciou a gravidez no último dia 11. A influenciadora frisou que a criança sempre terá acolhimento da sua família e do marido, Lucas Borbas: “Ele não vai estar nunca desamparado, porque tem o amor da minha família, principalmente do pai”. “Ele vai nascer para o mundo, entendeu? Em algum momento ele vai para o mundo como eu fui.” As declarações foram dadas ao programa Domingo Legal, do SBT, no último final de semana.

Isabel já falou em seu Instagram que a doença está “parada”, porém, em uma consulta médica recente foram descobertos dois novos nódulos no seio. Ela foi diagnosticada aos 15 anos, na época sua expectativa de vida era de seis meses.