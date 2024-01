Metas e dicas para celebrar o Dia do Leitor

O Dia do Leitor é celebrado no próximo domingo (7) e é um momento perfeito para definir a lista de obras que serão lidas ao longo dos próximos meses.

A lista abaixo apresenta títulos recém-chegados ao mercado literário para ajudar você a passar o ano bem acompanhado de literatura. Entre os livros sugeridos, há títulos para todos os gostos, com direito à ficção histórica, biografia, fantasia, aventura, romance policial e muito mais. Confira as sugestões.

Mesmo se a Tempestade Chegar

Ficção científica, levanta debates sobre temas atuais da sociedade brasileira, como o fanatismo, as consequências dos discursos de ódio, abusos de poder e questões filosóficas relacionadas à importância de lutar pela humanidade. O protagonista é Soulfly, que acorda sem memória em um hospital e, aos poucos, descobre ter feito parte do Salvadores da Terra, grupo responsável pela manipulação de energias.

Autor: Paulo Pera (Amazon)

Escritores são humanos

Este livro se parece com os momentos que você “passa um cafezinho” para colocar a fofoca em dia com um amigo. Mas, na obra de Carlos Costa, as curiosidades sobre a vida dos outros têm como foco os cânones da literatura brasileira. Entre as narrativas, o leitor descobre fatos inusitados sobre Pagu, Mário de Andrade, Machado de Assis, Euclides da Cunha e mais.

Autor: Carlos Costa (Amazon)

Amazônia – um caminho para o sonho

Fruto de pesquisa documental e um estudo de campo na Amazônia, M. C. Jachnke utiliza a literatura para transmitir conhecimentos sobre a região. Por meio da aventura de quatro amigas que vão até o Norte, a autora apresenta figuras e fatos históricos, como Ajuricaba, importante indígena que liderou uma guerra contra os portugueses; a construção do Teatro Amazonas e a relação com a belle époque.

Autora: M. C. Jachnke (Amazon)

Ingel Addae – A luta entre o bem e o mal

O livro narra uma experiência real: quando morava na Estônia, o autor e a esposa foram pais substitutivos de quatro irmãos vítimas de violência. Durante os meses que viveram juntos, o escritor recorreu à ficção e à imaginação infantil para se aproximar do mais novo, que não costumava confiar nos adultos. Por isso, criou uma bruxa que seria a personificação do mal para ensinar o garoto sobre a vida.

Autor: Mauricio Ribas (Amazon)

Chocolate meio amargo

A narrativa de Chocolate meio amargo inicia no fim do século 19, quando Richard Smith vem ao Brasil para se tornar um grande produtor de café. Com o decorrer dos anos e em meio a acontecimentos inesperados, Mary se torna a única sobrevivente da família e a herdeira das terras conquistadas pelo avô. Viúva, ela precisará cuidar sozinha de Lara e, posteriormente, da neta Anna.

Autora: Senia Vives Reñones (Amazon)

Meninos Suspensos

Daniel está no necrotério porque vai preparar o corpo do amigo para o funeral. No local, ele conversa com uma lagartixa na parede, que responde com questionamentos profundos, e recorda os principais momentos de sua vida. Este romance, que está no limiar entre a fantasia e a realidade, apresenta uma narrativa polifônica e reflete sobre as condições existenciais dos protagonistas.

Autor: D. B. Frattini (Editora Patuá)

Tia Beth

A obra de Leonardo de Moraes narra a ditadura militar brasileira sob o olhar de uma mãe que perdeu um filho para o regime. Décadas depois dos acontecimentos trágicos, ela decide conversar pela primeira vez sobre as memórias com um sobrinho que nunca viveu este período histórico. Apesar das gerações serem diferentes, ambos percebem como passado e presente se unem em diversos aspectos na sociedade.

Autor: Leonardo de Moraes (Amazon)

Preto Suave

Imagine o típico cenário preto e branco dos filmes dos anos 1940 em uma narrativa literária que ocorre nos tempos atuais na capital de São Paulo. Esta é a premissa de Preto Suave, uma obra que acompanha o trabalho do investigador particular Silas Steffano na tentativa de descobrir quem matou o marido da cliente Malu. Narrativa foi construída com base nos conhecimentos de Ricardo Mello como advogado e procurador federal aposentado.

Autor: Ricardo Mello (Amazon)