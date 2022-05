‘Met Gala 2022’: Empresário sueco é confundido com o ator Jared Leto

O empresário e ativista LGBTQIA+ Fredrik Robertsson foi confundido com o ator Jared Leto ao chegar no tapete vermelho do Met Gala 2022 na noite desta segunda-feira, 2.

Com um look excêntrico e uma maquiagem elaborada, o ativista chegou ao evento antes do artista e fez com que fotógrafos e veículos de imprensa se enganassem ao identificá-lo. Robertsson também é influencer e frequenta eventos do mundo da moda com visuais ousados e extravagantes, como é possível acompanhar pelo seu perfil oficial no Instagram.

O look que chamou a atenção no Met Gala é uma peça exclusiva da estilista holandesa Iris van Herpen, conhecida por usar técnicas inovadoras na alta-costura. Já o verdadeiro Jared Leto apareceu no tapete vermelho pouco tempo depois, causando ainda mais confusão em quem acompanhou o evento.

Isso porque ele de fato tinha um ‘sósia’ de si mesmo e estava vestido de forma idêntica ao diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele. O artista e o estilista vestiram a grife italiana dos pés à cabeça e usaram até mesmo acessórios iguais.