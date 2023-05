Mesmo com desgaste natural do tempo, ‘Cine Holliúdy’ segue em alta na Globo

O Globoplay é a nova menina dos olhos dos executivos do Grupo Globo. Investindo bastante para a plataforma de streaming decolar e bater de frente com os serviços estrangeiros, a Globo tem colocado sua linha de shows em compasso de espera, exibindo apenas dramaturgias requentadas e já disponíveis há meses para os assinantes do Globoplay.

A série de humor “Cine Holliúdy”, no entanto, é o ponto fora da curva da grade. Com sua terceira temporada no ar, a produção escrita por Marcio Wilson segue com seu espaço fincado primordialmente na programação aberta.

“Cine Holliúdy” promove um diálogo bem-humorado entre passado e presente – Foto: Divulgação_TV GLOBO

“Cine Holliúdy” promove um diálogo bem-humorado entre passado e presente, satirizando um Brasil que é ambientado na fictícia cidade de Pitombas, com uma bela homenagem ao cinema e à cultura nordestina. Agora, na terceira temporada, após o baque pelo fim de outro relacionamento, Francisgleidison, papel de Edmilson Filho, recebe uma nova chance para o amor.

O cinemista Francis conhece Rosalinda, de Larissa Goes, uma cantora de forró que está de passagem pela cidade com sua banda itinerante. Ela ilumina a vida do cinemista, que fica com os quatro pneus arriados e não pensa duas vezes antes de lhe propor um relacionamento sério.

Francis continua sendo um cabra apaixonado pela sétima arte, que tenta de tudo para manter vivo seu estabelecimento, enquanto os moradores seguem encantados nas modernidades da televisão. Mas, dessa vez, um investidor misterioso surge na vida do rapaz. Interpretado por Alexandre Borges, que se junta ao elenco na nova leva de episódios, o figurão de terno vermelho propõe dinheiro e prosperidade em troca da alma do sujeito. A troca, no entanto, gera uma série de complicações na vida do protagonista.

Como já havia ocorrido na segunda temporada, as remontagens cinematográficas perdem espaço e protagonismo dentro do enredo cômico. Uma perda significativa para a série, que fica sem o seu principal diferencial e toque de ineditismo.

Por outro lado, a produção reforça as histórias criadas para além da trama central envolvendo o cinema de Francis. Matheus Nachtergaele, Heloísa Périssé e Gustavo Falcão, que interpretam Olegário, Maria do Socorro e Seu Jujuba, só afinam a sintonia a cada nova leva de episódios.

Heloísa, inclusive, ganhou mais espaço no enredo ao encarnar também o personagem Tião, o apresentador badalado da TV Pitombas. O divertido personagem é uma inteligente e divertida forma de debater o machismo na política. Engrossando uma discussão que nasceu no figurino da ex-primeira-dama, que não se privava de usar calças na década de 1970, em temporadas passadas.

Se os demais personagens tiveram suas tramas avançadas e renovadas, Francis pouco se modificou ao longo das temporadas. O sonhador cinemista segue mergulhado em uma história que anda em círculos ao tentar bombar seu querido cinema. A mesmice de Francis é um dos poucos pontos negativos da série, mas, ainda assim, o talento singular de Edmilson e sua trupe consegue contornar esse pequeno entrave.

Única produção totalmente inédita na linha de shows da Globo, “Cine Holliúdy” começa a sofrer pequenos desgastes com o avançar dos anos, mas ainda se mostra um produto de primeira prateleira e com um destaque importantíssimo: entretém sem subestimar a inteligência do público.