Memórias de um cineasta: ‘Os Fabelmans’ recria a juventude de Spielberg

“A maioria dos meus filmes é um reflexo do que aconteceu comigo.

Mas ‘Os Fabelmans’ não é uma metáfora, é sobre memórias”. É assim que o diretor Steven Spielberg apresenta o longa-metragem que conta a história de sua juventude e chega nesta quinta-feira (12) às salas de cinema. O cineasta escreveu, dirigiu e produziu o filme.

Com a proposta de ser um retrato da infância americana da década de 1920,

“Os Fabelmans” conta a história de Sammy (Gabriel LaBelle), um jovem dedicado ao cinema. Seu interesse é defendido por sua mãe artística, Mitzi (Michelle Williams), mas encarado como apenas um hobby por seu pai cientista, Burt (Paul Dano).

Ao longo dos anos, Sammy se torna o documentarista da família e diretor de filmes amadores cada vez mais elaborados. Contudo, aos 16 anos, os Fabelmans se mudam para o oeste, e Sammy descobre um segredo sobre sua mãe. Essa revelação vai redefinir as relações familiares e influenciar a visão de Sammy das pessoas – e também como ele vai contar suas histórias ao longo da vida através do cinema.

Com a proposta de ser um retrato da infância americana da década de 1920, filme conta a história de um jovem dedicado ao cinema – Foto: Universal Pictures / Divulgação

“Em uma idade muito jovem, algo aconteceu e parei de ver minha mãe como mãe e comecei a vê-la como uma pessoa. Acho que todas as crianças em um determinado momento de suas vidas têm esses momentos em que percebem: ‘Ei, meus pais foram pessoas esse tempo todo’. Tive essa epifania quando tinha 16 anos”, declarou Spielberg à Universal Pictures.

PRODUÇÃO. O roteiro foi escrito em parceria com o dramaturgo Tony Kushner, ganhador do Prêmio Pulitzer. Ao longo de 16 anos, os dois conversaram sobre suas experiências definidoras na infância para transformá-las em ficção no texto de “Os Fabelmans”.

A cenografia teve direção de Rick Carter, que contou com a colaboração de parte da família de Spielberg para a criação dos cenários usados como locação. Documentos e visitas aos locais reais embasaram a criação do diretor de cenografia. “Entrei no set no primeiro dia e era uma recriação perfeita da casa da minha infância, em Phoenix, no Arizona. Eu precisei me controlar, por que é meio estranho ver a sua casa reconstruída”, disse Spielberg à Universal Pictures.

Em cinco décadas de carreira, o diretor produziu obras que se tornaram clássicos do cinema e amadas pelo público. “Tubarão” (1975), “E.T. – O Extraterrestre” (1982), “A Lista de Schindler” (1993), e as franquias “Indiana Jones” e “Jurassic Park” são apenas alguns de seus filmes mais importantes. Ele revelou que, como roteirista ou diretor, sempre traz em suas obras algo de seus anos de formação. Mas a relação com “Os Fabelmans” vai além ao fazer um mergulho em suas lembranças.

“Este é o filme mais difícil do qual tive que me despedir. Não consigo nem imaginar passar pela minha carreira sem ter contado essa história. Este filme, para mim, foi como uma máquina do tempo, e essa máquina do tempo foi desligada de repente”, declarou o cineasta. “Percebi no final das filmagens de ‘Os Fabelmans’ que eu nunca seria capaz de ir para casa novamente. Mas, pelo menos, tenho o filme para compartilhar”, revelou Spielberg. Com 151 minutos, o filme tem classificação indicativa de 14 anos.