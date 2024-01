Memória remota

Mateus Solano relembra as origens noveleiras no remake de “Elas por Elas”

A nostalgia tem sido uma companheira frequente de Mateus Solano ao longo das gravações de “Elas por Elas”, da Globo. O ator, que era muito jovem para acompanhar a versão original da trama assinada por Cassiano Gabus Mendes no início da década de 1980, foi um telespectador assíduo das demais obras do falecido autor. Ele, que iniciou sua carreira no teatro, reencontra não apenas as técnicas dos palcos sob a direção de Amora Mautner, mas também todos os detalhes do texto que tornou Cassiano um dos grandes autores da teledramaturgia brasileira.

“Eu me formei como noveleiro vendo as novelas do Cassiano. Então, é um privilégio encarar esse personagem. Que prazer fazer reeditar uma trama do Cassiano. Temos assuntos muito ricos nas mãos e que chegam com novas leituras”, aponta o ator, que vive o empresário Jonas.

Na história das seis, Jonas era casado com Helena, papel de Isabel Teixeira, e pai de Giovanni, de Filipe Bragança. Ainda na juventude, era namorado de Adriana, vivida por Thalita Carauta, mas casou-se com Helena quando ela ficou grávida. Ao reencontrar o amor da adolescência, ele decide retomar essa relação inacabada. “O Jonas precisa reaver o protagonismo da própria vida. Ele foi muito dominado por anos, mas agora está em busca de entender quem ele é”, defende.

Originalmente, a trama de “Elas por Elas” foi ao ar no início da década de 1980. O que você conhecia do folhetim de Cassiano Gabus Mendes antes de integrar o elenco do remake?

Eu não vi a primeira versão porque era bem bebê. Mas eu vi muitas novelas do Cassiano. As obras dele me formaram como noveleiro. Ele se foi antes de eu virar ator de novela. Então, está sendo um privilégio encarar esse personagem, que retorna ainda mais rico nessa nova versão. É muito bom trazer essa novela com protagonismo feminino. Uma coisa é falar de “Elas por Elas” em 1982. Hoje esse protagonismo feminino tem outra leitura.

Você sentia vontade de participar de uma releitura de uma obra da teledramaturgia?

O Zé Boninho (“Escolinha do Professor Raimundo”) foi uma espécie de remake. O Bôscoli foi um personagem que existiu, mas não foi um remake. Eu nunca tive essa necessidade clara de fazer um remake. Acho que estou tendo uma grande oportunidade. O Cassiano teve grandes obras que me divertiram muito. A trama de “Que Rei Sou Eu?” é uma obra-prima das novelas. Reúne tudo que uma novela deveria ter. Trazia debates que, por conta dos patrocinadores, hoje não é mais possível falar. Não se pode mais falar tanto do Brasil como se falava antes. Temos um autor completo sendo revisitado brilhantemente.

Após um período eleitoral tão bélico, você ainda se sente à vontade para expor suas opiniões na internet?

Eu não costumo pensar no que petista ou bolsonarista pensa de mim. Falo o que penso. Todos os governos estão aqui para serem criticados e serem chamado a atenção, independentemente de termos votado neles ou não. É uma postura de cidadão.

Inicialmente, havia um questionamento sobre o caráter do personagem por conta do casamento repentino com a Helena. Existe espaço para algum desvio do Jonas?

Não, ele não tem nenhum perfil dúbio. Ele só é um cara que fez uma escolha pelo casamento e a estabilidade financeira que essa união oferecia. O personagem não abre espaço para nenhuma vilania ou algo assim.

Sua última novela havia sido “Quando Mais Vida, Melhor!”, que foi totalmente gravada antes de ir ao ar por conta da pandemia de Covid-19. Como foi essa experiência?

Bem louca. Mas acho que foi um golaço. A gente não tinha como mudar nada da novela, mas ganhamos um público fiel. O meu personagem com a personagem da Valentina (Herszage) ganhou uma grande torcida. Tínhamos os “FlaGui lovers” (risos). Tivemos bons momentos que aqueceram a trama.

Como assim?

A troca de corpos, por exemplo. Passamos semanas com os personagens com corpos trocados. Quando gravávamos, não fazíamos ideia de como isso iria bater no público ou se daria certo. Se não desse certo, também não teríamos muito o que fazer. Foi realmente uma aventura.

Em 2023, você completou 20 anos de televisão. Após tantas novelas, protagonistas e personagens de destaque, o que o motiva a aceitar novos convites?

Eu adoro fazer novela. Sou um ator de teatro que ama fazer novela. Sou muito feliz fazendo novela. Agora, entendo que é um projeto que exige um ano de dedicação, exige muito de mim fora de casa. Eu e minha esposa precisamos nos dividir para dar conta de tudo.

“Elas por Elas” – Globo – De segunda a sábado, às 19h30.

Figuras conhecidas

Há 20 anos diante das câmeras, Mateus Solano tem reencontrado os amigos frequentemente nos estúdios. O ator chega ao terceiro folhetim com Valentina Herszage, que vive a patricinha Cris. Em “Pega-Pega”, os dois viveram pai e filha e, logo depois, em “Quanto Mais Vida, Melhor”, formaram um par romântico de sucesso. Em “Elas por Elas”, porém, os dois ficaram em núcleos mais afastados. “A gente tem uma intimidade cênica incrível. Porém, agora, nem estamos nos esbarrando direito. Mas acho que vou colocar no contrato que só faço novela que a Valentina estiver no elenco”, brinca.

Além da atriz, Mateus também voltou a contracenar com Marcos Caruso e Karine Teles, que vivem Sergio e Carol. “A Karine foi minha colega de faculdade. Caruso já foi meu diretor no teatro, fizemos duas novelas juntos e espero um dia contracenar com ele no palco”, torce.

Boa sintonia

Em cena, a relação entre Jonas e Helena não é das melhores. Bem diferente do que acontece com os intérpretes Mateus e Isabel Teixeira fora de cena. Contracenando com a atriz pela primeira vez, o ator valoriza a boa sintonia diante e por trás das câmeras. “A Bel é uma super atriz. Ela encantava a gente no teatro e agora nos encanta na tevê. É uma ótima diretora e autora. Tenho aprendido muito com ela dentro e fora de cena. Pego muita dica de livro, autores de teatro, formas de se concentrar…”, elogia.

Instantâneas

Em 2007, o ator chegou a fazer uma participação em “Paraíso Tropical”, que reestreou no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Na juventude, o ator chegou a morar em Washington, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal.

Mateus é primo das também atrizes Juliana Carneiro da Cunha e Gabriela Carneiro da Cunha.