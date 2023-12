Há quem diga que não deve se mexer em time que está ganhando. O resultado do “Melhores & Piores 2023: Linha de Shows” reforça essa ideia. Afinal, entre os grandes escolhidos para representar os destaques positivos, há diversas figuras e programas já consolidados da tevê nacional. Até mesmo aqueles que só apareceram para dar o último suspiro, como o “The Voice Brasil”, encerrado em sua 12ª edição pela Globo, que faturou a categoria de “Melhor Talent Show”.

Ana Maria Braga, Serginho Groisman, Fabio Porchat e Luciano Huck são nomes que já estão no ar há longos anos. Mesmo assim, mantêm-se firmes na proposta de entreter os telespectadores se renovando de tempos em tempos. Ainda que não se tratem de mudanças tão substanciais assim. Ana preservou a essência do “Mais Você” que estreou em outubro de 1999 na Globo, mas sua maturidade e segurança se tornam grandes trunfos a cada ano que passa. Não à toa, é dela o posto de “Melhor Apresentadora” de 2023.

Serginho conseguiu o título de “Melhor Programa de Variedades” para o “Altas Horas” justamente voltando às origens, apostando em música de qualidade e edições especiais. Com o “Que História É Essa, Porchat?”, Fabio prova que dá para fazer um talk show de qualidade e denso sem abandonar a veia cômica que o tornou famoso. E Luciano Huck, mais uma vez, desbancou inúmeros concorrentes ao título de “Melhor Programa de Auditório” mirando, principalmente, na emoção e em bons personagens para o “Domingão com Huck”.

Huck passou dos sábados para os domingos da Globo quando foi escalado para substituir Faustão na grade da emissora. Curiosamente, em 2023, é justamente Fausto Silva quem aparece sem grande glamour no “Melhores & Piores 2023: Linha de Shows”. O apresentador, depois de uma passagem de cerca de um ano e meio pela Band, deixou a emissora com resultados bem abaixo do que se esperava com seu programa diário. O canal, então, passou a investir no filho dele, João Guilherme Silva, mas em um programa semanal. Só que a atração parece sofrer de um problema similar ao de Ivete Sangalo no “Pipoca da Ivete”, da Globo: uma crise de identidade, diante de uma tentativa de apostar em nichos e públicos diferentes demais em uma mesma produção.

Um ponto importante nessa lista em 2023 é perceber como o streaming tem ganhado cada vez mais força no Brasil. Neste ano, duas categorias ficaram com a Netflix, incluindo a de “Melhor Reality Show” para o inusitado “Ilhados com a Sogra”. Trata-se de um gênero de programa bastante explorado na tevê aberta, mas ao qual a Netflix vem se dedicando com maior intensidade nos últimos anos. O serviço de streaming também apresentou a série “B.O.”, protagonizada por Leandro Hassum e apontada como “Melhor Programa de Humor”. E, do jeito que andam os planos para 2024, é provável que plataformas assim se destaquem cada vez mais nessas premiações voltadas para a tevê.

Melhor Programa de Comédia

“B.O.”, da Netflix

Só dá ele

Em 2022, o Multishow e a Globo levaram a melhor no que diz respeito às produções humorísticas, com a estreia de “Família Paraíso”. Em 2023, a Netflix leva a melhor, graças ao lançamento de “B.O.”. Curiosamente, as duas têm o mesmo protagonista: Leandro Hassum. A história bebe em fontes para lá de conhecidas dos telespectadores e remete bastante à série americana “Brooklyn Nine-Nine”, que durou oito temporadas. Com uma polícia tão criticada na mídia brasileira, o texto faz graça ao dar protagonismo a um delegado recém-chegado do interior que assume uma delegacia da capital do Rio de Janeiro. Só que ele é medroso, um tanto ingênuo e fã número 1 de Sandy & Junior.

Melhor Programa de Auditório

“Domingão com Huck”, da Globo

Sem parar

Melhor programa de auditório – Domingão com Huck – Foto:

Luciano Huck não deixa dúvidas de que era mesmo a melhor opção da Globo para ocupar o lugar de Faustão na emissora. Entre novidades e alguns quadros reaproveitados do próprio “Caldeirão”, da época em que dava expediente na tevê aos sábados, Huck esbanja carisma e segurança na disputa pela audiência das tardes de domingo. Em suas mãos, o “Domingão” se tornou um programa extremamente leve, divertido e com boas doses de emoção. Luciano consegue produzir entretenimento capaz de atrair a atenção de telespectadores de diferentes faixas etárias, das crianças aos idosos. Algo que muitos prometem, mas poucos cumprem.

Melhor Programa de Entrevista

“Que História é Essa, Porchat?”, do Gnt

Humor inteligente

Que História é Essa, Porchat – Foto:

A ideia de talk show se consolidou no Brasil com Jô Soares, que apimentava as entrevistas com um certo toque de humor. Desde que o saudoso humorista se aposentou, a tevê ficou um tanto órfã de entrevistadores que combinassem inteligência e humor. Até que Fabio Porchat estreou o “Que História É Essa, Porchat?”, no GNT, em 2019. De lá para cá, o programa tem ganhado repercussão e até conquistou espaço na grade da própria Globo. As gravações para a sexta temporada estão previstas para março de 2024. Hoje, é uma das produções mais engraçadas da tevê e, ainda assim, também uma das mais interessantes, já que não se trata de conversas rasas. Tanto que a lista de convidados se torna cada vez mais diversificada.

Melhor Programa de Competição e/ou Reality Show

“Ilhados Com A Sogra”, da Netflix

Fator surpresa

LINHA DE SHOWS – Melhor Programa de competição e ou reality-show – Ilhados com a sogra – Foto:

Programas de confinamento não são novidade na televisão. Mas a Netflix mandou bem ao fazer isso unindo justamente um tipo de dupla que, normalmente, rende algumas rusgas. “Ilhados com a Sogra” se beneficiou da ideia original e também da presença de Fernanda Souza como apresentadora. Além de dinâmicas bem planejadas, o reality rendeu momentos impressionantes de conversas entre os participantes. E isso deve ter rendido muitos momentos de identificação dos telespectadores com as cenas exibidas. Foi uma competição familiar diferente e explorada de forma bastante inteligente.

Melhor Programa de Talent Show

“The Voice Brasil”, da Globo

Despedida à altura

Melhor programa de talent show – The Voice Brasil – Foto:

Depois de 12 edições, o “The Voice Brasil” se despede da televisão brasileira com uma temporada bem produzida, candidatos extremamente talentosos e jurados muito à vontade e entregues à função de técnicos dos aspirantes ao prêmio. É até uma pena o anúncio do fim da franquia por aqui, apesar da queda de audiência acentuada nos últimos anos. Mas o empenho da emissora nessa jornada final do talent show pode abrir portas para um novo formato, no mesmo segmento e capaz de cumprir metas que, infelizmente, o “The Voice Brasil” não conseguiu. Como lançar, de fato, uma voz que estourasse no mercado musical brasileiro.

Melhor Programa de Variedades

“Altas Horas”, da Globo

Volta às origens

Melhor Programa de Variedades – Altas Horas – Foto:

No ano em que comemorou 23 aniversários no ar, o “Altas Horas” manteve a essência de qualidade, deu voz a uma plateia jovem e apostou em convidados que renderam bate-papos leves, descontraídos e, principalmente, nunca rasos. Serginho Groisman também voltou a desfrutar de artistas gabaritados da MPB e a investir em edições especiais. Com isso, vieram programas com homenagens a ídolos como Milton Nascimento, Xuxa, Skank e até mesmo Rita Lee, três semanas antes da morte da cantora – ou seja, uma das últimas aparições dela, que acompanhou tudo de casa, mas interagiu por link de vídeo. Em uma época com tanta escassez de espaços de qualidade na tevê aberta para atrações musicais, o “Altas Horas” soube preencher bem essa lacuna. Merece todos os elogios.

Melhor Apresentador(a)

Ana Maria Braga, apresentadora do “Mais Você”, da Globo

Comunicadora nata

Melhor Apresentador(a) – Ana Maria Braga – Foto:

Ana Maria Braga sempre soube o que fazer na televisão. A trajetória dela na Record e seus 24 anos de expediente na Globo provam isso muito bem. Em um ano com tantos percalços no caminho do “Encontro com Patrícia Poeta”, que antecede o “Mais Você”, a apresentadora conseguiu afastar seu programa da mesmice e, apesar da fórmula tradicional, prender a atenção do público no fim das manhãs. Vale mencionar que boa parte desse sucesso deve ser creditado também à direção competente de Viviane de Marco, que acompanha Ana Maria desde o começo da jornada dela na Globo e tem experiência não só no entretenimento, mas também na redação da emissora.

Momento Bizarro 2023

Saída de Faustão da Band/“Programa do João”, na Band

Aquém do esperado

Momento Bizarro 2023 – Foto:

Dá para dizer que 2023 não foi um ano muito feliz para Fausto Silva. Primeiro, o apresentador deixou a Band em meio a diversas especulações sobre o motivo dessa decisão. No fundo, o que parece mesmo ter pesado para isso foi a baixa audiência, com médias na casa dos 2,5 pontos, além do faturamento deficiente. Poucos meses depois da despedida, a emissora estreou o “Programa do João”, comandado pelo filho de Faustão. O rapaz é até carismático, mas a ideia de apostar em públicos muito distintos acaba deixando a produção sem identidade e, consequentemente, pouco atrativa.

Destaque negativo

“Pipoca da Ivete”, da Globo

Confusão dominical

Destaque negativo – Pipoca da Ivete – Foto:

Ivete Sangalo é uma mulher carismática e que prende a atenção do público, isso é um fato. Porém, o “Pipoca da Ivete”, em sua segunda temporada, se mostrou sem personalidade e confuso ao extremo. O reality “Meu Namorado é Melhor”, competição musical proposta no programa, foi sem graça e destoante com todo o resto. Mais um caso que mostra que, quando se tem apostas diferentes demais em uma mesma produção, o risco de não focar direito em nada pode cobrar um preço alto.