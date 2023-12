Melhores & Piores 2023: Jornalismo

Melhor comentarista, a jornalista Flavia Oliveira - Foto: Fotos: Divulgação

A pauta do Jornalismo brasileiro foi marcada por uma espécie de reconstrução. Serviço essencial em qualquer democracia séria, o jornalismo precisou driblar o ódio e a violência para concretizar sua tarefa nos últimos anos. Em 2023, o jornalismo reencontrou o caminho de volta para fazer seu trabalho com serenidade e longe de um clima belicista inflado por algumas camadas da sociedade civil e da política.

A eleição de “Melhores & Piores de TV Press” dá destaque aos jornais que foram atrás da melhor informação para o telespectador, mas também procuram ir além da transmissão da notícia. As análises e comentários próximos da realidade de muitos brasileiros com extremo coloquialismo fizeram do “GloboNews Mais” o “Melhor Telejornal” do ano de 2023.

O volume de acontecimentos e notícias em Brasília não diminuiu com a chegada de um novo governo. O caos instaurado na capital federal no dia 8 de janeiro, inclusive, parecia uma prévia de que os ânimos não ficariam mais calmos no centro do poder político nacional. Os ataques antidemocráticos aos três poderes fizeram o público presenciar um acontecimento inédito na programação da Globo: a emissora transmitiu em rede nacional a cobertura do canal pago GloboNews.

O jornalismo viu um ano de 2023 aberto para análises e comentários sem medos de retalhação. Não à toa, Flávia Oliveira, foi eleita “Melhor Comentarista”, e o programa “O É da Coisa”, produção comandada por Reinaldo Azevedo na Rádio Band News, replicado pela Canal pago Band News, conquistou o prêmio de “Melhor Produção Jornalística”. Eles se destacaram por suas opiniões independentes, bem embasadas e pertinentes à realidade do país.

Se o jornalismo político e econômico foi atrás de uma reconstrução, o jornalismo esportivo ainda tem um longo caminho de mudanças pela frente. Após um período em que os direitos de transmissão dos eventos esportivos se pulverizaram, a Globo tentou manter presença em grandes transmissões e eventos.

Em 2023, a Copa Libertadores da América, que consagrou o Fluminense como campeão inédito, retornou à grade da emissora. E mesmo que a Seleção Brasileira não desperte mais o mesmo interesse e as emoções de outros tempos, a Globo também já garantiu a transmissão da Copa América 2024.

Com mais comentaristas e narradoras no quadro de funcionários, as competições femininas estão cada vez mais populares entre o grande público. Escolhida como “Melhor Comentarista”, Ana Thaís Matos, que foi um dos principais nomes da cobertura da Copa do Mundo feminina, terá um ano agitado no esporte ano que vem.

Melhor Telejornal

“Globonews Mais”, da Globonews

Tiro certeiro

A GloboNews foi hegemônica por muitos anos na tevê aberta. Mas a chegada de novos canais de notícias 24 horas obrigou a emissora a fazer importantes mudanças na grade permanente. Essa movimentação trouxe aos holofotes nomes novos, mas com grande potencial para a frente das câmeras. Julia Duailibi, que comanda o vespertino “GloboNews Mais”, vai na contramão do jornalismo de celebridade que afetou muitos profissionais do canal de notícias 24 horas. A produção, que vai ao ar no complexo horário da tarde, traz mais do que um apanhado de notícias do dia. Cercada de comentaristas e analistas, Julia não é apenas a âncora do telejornal. Ela também mostra que não esqueceu seus anos como repórter com apurações quentes e exclusivas, mostrando que a função de apresentadora deve ir além de ler um teleprompter. Outro ponto alto do jornal vespertino é a bem-sucedida dobradinha entre Julia e o comentarista Octavio Guedes. A dupla, que foi formada inicialmente no matinal “Em Ponto”, trava debates que dialogam com a realidade da população brasileira, sem corporativismo e com uma dose divertida de coloquialismo.

Pior Telejornal

“Edição de Domingo”, Globonews

Miscelânea de informação

Manter um canal de notícias 24 horas não é tarefa fácil. Preencher uma extensa grade de programação com notícias quentes e inéditas é, inclusive, quase uma tarefa impossível. Estar ao vivo para qualquer fato novo e inesperado é usual dos canais de notícias. Mas manter uma programação em tempo real apenas para preencher espaço evidencia a falta de critérios da direção de tevê. O “Edição de Domingo”, que vai ao ar das 18h às 23h, é um festival de reportagens e matérias aleatórias permeadas por algumas poucas notícias quentes do fim de semana. Comandado pela pouco badalada dupla Bete Pacheco e Erick Bang, o jornalístico reúne programas tradicionais da emissora, como “Cidades e Soluções” e o “GloboNews Internacional”. Com um pouco de tudo ao longo das cinco horas em que está no ar, o “Edição de Domingo” parece uma versão menos bem acabada e genérica do “Fantástico” na tevê fechada.

Melhor Produção Jornalística de Variedades

“O É da Coisa”, da Bandnews TV

Sem papas na língua

Sustentar opiniões na tevê pode ser uma manobra arriscada. Reinaldo Azevedo, no entanto, fez de suas análises criteriosas e ácidas o mote para um programa de rádio que passou a fazer sucesso na tevê. À frente da produção “O É da Coisa”, o veterano jornalista conquistou o sonho de qualquer comentarista: um microfone e uma câmera liberados para imprimir 100% de suas opiniões sem qualquer barreira. E é justamente essa liberdade editorial e descompromissada que torna a produção da Rádio Band News, transmitida também pelo canal Band News, tão singular em meio a diversos analistas rasos ou pouco comprometidos com a veracidade dos fatos na televisão fechada.

Pior Produção Jornalística de Variedades

“CNN Viagem & Gastronomia”, da CNN

Viagem furada

Há pouco mais de três anos no Brasil, a CNN tem se tornado um espaço para inúmeras tentativas de erros e acertos. Obviamente o canal não pode viver 24 horas por dia de notícias quentes, as chamadas hard news. Ainda assim, a marca CNN Soft não mostrou a que veio. O “CNN Viagem & Gastronomia” é um exemplo disso. O programa de viagem comandado por Daniela Filomeno reúne lifestyle, turismo e culinária. Ou seja, nada de novo sob o sol. A ausência de um roteiro forte e interessante é o grande responsável pela condução apática e monótona de Daniela. O “CNN Viagem & Gastronomia” agrada apenas aos envolvidos nas luxuosas viagens, que seguirão conhecendo destinos caríssimos com o ótimo suporte da CNN.

Melhor Apresentador(a) de Telejornal

Daniela Lima, “Conexão Globonews”, da Globonews

Caos necessário

A chegada de Daniela Lima à GloboNews escancarou alguns problemas da emissora. Bastante engessado pelo modelo americano de exibir hard news, o canal foi perdendo relevância, assinantes e audiência nos últimos anos. Após uma trajetória de destaque na CNN Brasil, Daniela foi uma boa agente para renovar o time de apresentadores da GloboNews. No “Conexão GloboNews”, a jornalista é um caos necessário na grade. Entre apresentar ao lado de Camila Bomfim e Leilane Neubarth, ela também se destaca pelos furos e apurações no ar. Longe da estética robotizado da GloboNews, Daniela apresenta uma linguagem mais popular e acessível, com brincadeiras e exemplos reais sobre a vida de cada cidadão.

Pior Apresentador(a) de Telejornal

William Bonner, do “Jornal Nacional”, da Globo

Fora do tempo

Saber o momento de parar é uma arte. E William Bonner não parece ter o timing e persiste em ficar na bancada do “Jornal Nacional”. Sem o brilho e a relevância de outros tempos, mas sustentando uma pose soberba, o telejornal tem perdido audiência e espaço para ele mesmo – até porque a concorrência também não tem feito muito para bater de frente com a tradicional produção. Editor-chefe e âncora, parece viver dos antigos áureos tempos, acredita que ainda tenha alguma relevância no cenário nacional. Na contramão do jornalismo descontraído da Globo que dominou os últimos anos, Bonner não consegue imprimir uma leveza ou, no mínimo, a simpatia exigida no jornalismo atual. Com comentários que mais parecem roteirizados e cronometrados, o jornalista é naftalina pura na tradicional bancada.

Melhor Comentarista

Flávia Oliveira, da Globonews

Dados de realidade

Saber comentar é, na verdade, uma arte. Isso tem ficado cada vez mais evidente na televisão. É bastante complexo manter a atenção do público fixa em uma enxurrada de análises e observações. Ainda mais quando você precisa ficar horas e horas no ar. Flávia Oliveira, no entanto, exerce essa função com maestria nos mais diversos jornais da GloboNews. Com elegância e sobriedade, a jornalista simplificou diversas análises políticas e econômicas. Ela, que traz dados de realidade para seus comentários, aproximou diversos temas do dia a dia do público. Flávia é uma voz dissonante em um meio tão corporativista.

Melhor Programa de Esporte

“Segue o Jogo”, da Globo

Tempo precioso

Trazer a linguagem da internet para a televisão tornou-se matéria obrigatória no manual de jornalismo dos últimos anos. Essa mistura, porém, não é nada simples, mas o “Segue o Jogo” consegue usar seus limitados 15 minutos de forma intensa e efetiva. Com leveza e dinamismo, o programa comandado por Lucas Gutierrez e Paulo Nunes explora a influência da internet com as grandes imagens da rodada do futebol brasileiro. Em pouco tempo, Gutierrez resume as rodadas de forma inteligente e sarcástica. O programa não é simplesmente uma usurpação da linguagem digital na tevê aberta, mas sim uma convergência inteligente e sagaz.

Pior Programa de Esporte

“Boleiragem”, do Sportv

Bola murcha

A saída de Galvão Bueno das narrações foi além das principais transmissões esportivas da Globo. O horário nobre do “Bem Amigos” também precisou ser substituído. A tarefa de ocupar o posto de um programa consolidado ficou com o pouco inventivo “Boleiragem”. Comentarista do Grupo Globo, Roger Flores tornou-se um dos principais nomes do setor esportivo da emissora ao longo dos anos. Ao lado de Caio Ribeiro, ele comanda o programa que reúne uma fórmula antiga dos programas esportivos: resenha entre jogadores e análises dos últimos jogos da rodada. Destaque na função de comentarista, Roger ainda não tem o estofo necessário para comandar uma produção ao vivo. Por muitas vezes perdido com as informações, ele ainda é prejudicado pela total ausência de carisma de Caio Ribeiro, que é dono de comentários rasos e piadas naif.

Melhor Comentarista de Futebol

Ana Thaís Matos, da Globo/Sportv

Lugar de direito

Mesmo com atraso, as mulheres conseguiram ganhar voz nas transmissões esportivas. Ainda que enfrentem a resistência de colegas e telespectadores, elas ganharam bastante destaque nas coberturas. Fiel ao jornalismo esportivo, Ana Thaís Matos começou no “Diário Lance!”, passou pelo canal Band Sports, entrou no Grupo Globo pelas rádios CBN e Globo até passar pelo SporTV em 2018 e na Globo em 2019, como a primeira mulher a comentar um jogo masculino na emissora. Poucos anos depois, ela teve seu talento e dedicação recompensados ao virar uma das principais comentaristas da Seleção Brasileira na tevê aberta. Sem medo de criticar, Ana Thaís não é apenas bem-informada sobre as notícias quentes do futebol, mas também faz leitura táticas precisas e domina a técnica dos jogos e das transmissões. Ele transforma a toxidade das redes sociais que precisa lidar no dia a dia em debates relevantes sobre machismo, assédio e racismo no futebol, mostrando que o mundo real e o esportivo são parte do mesmo universo.

Melhor Narração de Futebol

Cléber Machado

Casa nova

Nos últimos anos, a vida fora da Globo é cada vez mais real. Após 35 anos de serviços prestados,o Cleber Machado, talvez desestimulado por uma eterna espera para suceder Galvão Bueno, não teve seu contrato renovado com emissora em um momento de profundas mudanças na área esportiva. Depois de uma rápida passagem pela Record e a Amazon Prime Vídeo, Cleber fechou contrato com o SBT. Na emissora de Silvio Santos, ele exibiu um lado mais inspirado e renovado que logo se tornou o principal nome do esporte, comandando as transmissões de partidas de destaque como Liga dos Campeões da Europa e Copa Sul-Americana. Ele também passou a apresentar o “Arena SBT”. Conhecido pelos divertidos devaneios ao longo das transmissões, Cleber deu uma boa renovada em sua trajetória profissionais após passar mais de 30 anos sem sair do lugar.