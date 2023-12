Melhores do Ano: Confira os vencedores da premiação da Globo para si mesma

O Domingão com Hulk deste dia 17 de dezembro foi marcado pela premiação Melhores do Ano, que anualmente celebra os melhores profissionais da Rede Globo em diversas categorias. O anfitrião Luciano Huck apresentou os prêmios, divididos entre as novelas Vai Na Fé, Todas as Flores e Terra e Paixão, com duas vitórias cada uma, além da série Os Outros.

Confira os indicados e os vencedores (em negrito)

NOVELA

– Todas as Flores

– Terra e Paixão

– Vai na Fé

ATOR DE NOVELA

– Emílio Dantas – Vai na Fé

– Tony Ramos – Terra e Paixão

– Lázaro Ramos – Elas por Elas

ATRIZ DE NOVELA

– Bárbara Reis – Terra e Paixão

– Letícia Colin – Todas as Flores

– Sheron Menezzes – Vai na Fé

ATOR COADJUVANTE

– Nicolas Prattes – Todas as Flores

– Rainer Cadete – Terra e Paixão

– Tony Tornado – Amor Perfeito

ATRIZ COADJUVANTE

– Renata Sorrah – Vai na Fé

– Thalita Carauta – Todas as Flores

– Tatá Werneck – Terra e Paixão

REVELAÇÃO DO ANO

– Clara Moneke – Vai na Fé

– Diego Martins – Terra e Paixão

– Amaury Lorenzo – Terra e Paixão

SÉRIE

– As Aventuras de José & Durval

– Encantados

– Os Outros