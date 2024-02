Mel Lisboa sobre voltar a viver Rita Lee nos palcos: ‘Foi um pedido dela’

A atriz Mel Lisboa voltará aos palcos para interpretar Rita Lee. Após o sucesso do musical inspirado no livro de Henrique Bartsch, Rita Lee Mora ao Lado, de 2014, que mostrava a rainha do rock – ou padroeira da liberdade – sob o ponto de vista de uma vizinha, Mel agora assume a missão de viver Rita por ela mesma, desta vez, em um musical com roteiro adaptado de sua Uma Autobiografia (2016), que virou best seller.

Ao Estadão, a atriz definiu essa nova missão como um “privilégio”. “Tenho consciência disso”, conta ela.

A atriz comenta como surgiu a ideia deste novo projeto, que tem direção de Marcio Macena e Debora Dubois. “Estava no interior, e recebi a mensagem da Silvia Venna, empresária da Rita, falando que a Rita queria muito que a gente voltasse com a peça. Naquela época era complicado, porque estava tudo fechado mas, depois, começamos a vislumbrar essa possibilidade”, explica.

Em 2022, Rita pediu para Mel Lisboa ser sua voz novamente, desta vez, no audiolivro de Rita Lee: Uma autobiografia. Ao conversar com Guilherme Samora, que assina o roteiro da peça vindoura, os dois vislumbraram a possibilidade de transformar aquelas palavras em espetáculo.

“Remontar o Rita Lee Mora ao Lado não faria tanto sentido, já que, desta vez, havia o privilégio de ter a própria Rita contando sua história. A partir daí, entraram em cena os diretores Marcio Macena e Débora Dubois, e a ideia do novo espetáculo ganhou forma”, conta.

Coisas da vida

“É um ciclo muito bonito”, diz Mel Lisboa, sobre reencontrar-se como Rita Lee nos palcos após uma década.

Os ensaios de Rita Lee: Uma autobiografia musical começaram na segunda, 19. A atriz – que começou a fazer aula de canto por causa do primeiro espetáculo sobre Rita – adianta que, desta vez, a peça terá ainda mais músicas, o que mostra ser um desafio ainda maior. “Por mais que eu me sinta mais preparada agora pela experiência que já tive, segue sendo um desafio tão grande quanto foi 10 anos atrás”.

Quebrando a quarta parede

O roteiro da peça é assinado por Guilherme Samora, jornalista, escritor e amigo pessoal, a quem Rita carinhosamente chamou de “colecionador de mim”. Ele deu vida a Phantom, ilustração-fantasma que aparece nas duas autobiografias da cantora, recurso que ela criou para fugir das notas de rodapé – que ela deveria considerar uma pieguice.

“Adaptar o livro que Rita escreveu para o musical é um desafio e uma missão de muita responsabilidade que eu recebi do Marcio Macena e da Debora Dubois”, disse o jornalista ao Estadão. “A obra dela é genial e única. E não cabe tudo em duas horas e pouco de peça! Agora, nesse momento, os diretores estão dando forma a tudo com o elenco em leituras e ensaios. Eu não vejo a hora de ver como vai ficar.”

O diretor Marcio Macena conta ao Estadão como foi o reencontro com Mel e Guilherme para recontar a história de Rita Lee, já após a morte da cantora, em maio de 2023.

O diretor ainda adianta detalhes da peça, como a proposta de que a Mel “quebre a quarta parede” e interaja diretamente com o público. “Isso tem nos emocionado muito durante esse curto processo Essa, que já era uma vontade minha e da Debora, veio também como uma sugestão do Guilherme no roteiro e tem funcionado imensamente bem”, diz.

“Infelizmente, a Rita não está aqui para ver desta vez”, disse Mel Lisboa. Mas ela teve o mérito de ganhar o aval da cantora em 2014, quando subia ao palco para encarar o desafio de interpretar uma das artistas mais amadas do pais. O momento ficou marcado na memória da atriz.

“Tenho consciência do privilégio que é interpretar uma personagem tão importante pra história do país, e essa personagem estar lá, te assistir e ainda aprovar, te abraçar, confiar em você é uma honra. Fico feliz também em saber que ela pode assistir a essa homenagem. Fico muito feliz de ter tido essa chance”, finaliza.

Na época, inclusive, Rita fez questão de aparecer na plateia. Quando Mel surgiu no palco, foi ovacionada por Rita aos gritos de “gostosa!”. Em sua autobiografia que agora ganha os palcos, a própria Rita comentou a alegria de ter visto Mel no teatro. “Mel Lisboa interpretou a Rita Lee melhor do que ela mesma, só que bem mais bonita”, escreveu. A bênção da padroeira da liberdade, Mel Lisboa já tem.

Rita Lee: Uma Autobiografia Musical estreia dia 26 de abril, no Teatro Porto Seguro, em São Paulo.