'Megalópolis': quando estreia no Brasil o novo filme de Francis Coppola - O Liberal

Após longa espera, o filme Megalópolis, dirigido por Francis Ford Coppola chega aos cinemas brasileiros em 31 de outubro. A notícia foi anunciada nas redes sociais da O2 Play, distribuidora do longa no País.

Megalópolis, um dos lançamentos mais aguardados do ano, foi exibido no 77º Festival de Cannes, em maio, no qual concorreu à Palma de Ouro. A ideia para o filme surgiu em 1980, mas não saiu do papel porque o diretor não conseguiu um financiamento.

Mais de 40 anos depois, o longa foi produzido. Para isso, Coppola, de 85 anos, teve que vender algumas de suas propriedades para conseguir cerca de US$ 100 milhões e realizá-lo.

Megalópolis é estrelado por Adam Driver, que vive um arquiteto que tem a vontade de reconstruir a cidade de Nova York após um desastre.

Leia a sinopse e assista ao trailer

“Megalópolis é uma fábula épica romana ambientada em uma América moderna imaginada. A cidade de Nova Roma precisa mudar, causando um conflito entre Cesar Catilina, um artista genial que busca saltar para um futuro utópico e idealista, e seu opositor, o prefeito Franklyn Cicero, que continua comprometido com um status quo regressivo, perpetuando a ganância, os interesses especiais e a guerra partidária. Dividida entre eles está a socialite Julia Cicero, filha do prefeito, cujo amor por Cesar dividiu suas lealdades, forçando-a a descobrir o que ela realmente acredita que a humanidade merece.”