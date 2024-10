‘Me sinto definhando’, diz Evaristo Costa após perder 22 kg por doença

Jornalista Evaristo Costa foi diagnosticado com Doença de Crohn - Foto: Reprodução

Evaristo Costa afirmou ter perdido mais de 22kg ao longo de três semanas. O jornalista, que foi diagnosticado com Doença de Crohn, disse, em entrevista ao PodCringe na última quinta-feira, 26. “Me sinto definhando, é como eu explico ao médico. Todos os dias eu me sinto definhando”, explicou.

“Eu cheguei a 99 kg, porque eu estava tomando corticoides, que incham demais. Os médicos chegaram à conclusão de que o corticoide não faz efeito em mim, além de deixar o Crohn estabilizado”, disse.

Segundo ele, o corte do uso de medicamentos com corticoides (que reduzem a inflamação do corpo) ocasionou a perda repentina de peso. “Perco meio quilo por dia. Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Ela não me dá os nutrientes que eu preciso. Estou sempre com a imunidade baixa”.

“Não é um emagrecimento saudável. Eu estou totalmente desregulado por dentro, estou há um ano em crise. Descobri em 2021, ela (a doença) deu uma estabilizada, mas voltou agora”, completou. Sobre o Crohn, ele revelou que busca a remissão da doença.

O jornalista também relembrou o período em que esteve na UTI por conta de uma infecção, no mês de janeiro, e explicou que o motivo da internação foi uma sepse, devido à sua imunidade baixa.