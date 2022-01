MC Poze do Rodo dá R$ 20 mil a segurança demitido por gorjeta dada por ele

O caso da gorjeta de R$ 100 dada a um segurança de um estabelecimento por MC Poze de Rodo está gerando polêmica nas redes sociais.

Isso porque o funcionário teria sido demitido em função do agrado do artista.

MC Poze do Rodo ficou sabendo da situação e decidiu fazer uma transferência no valor de R$ 20 mil para a conta do segurança. Ele se manifestou em uma série de stories no Instagram.

“Te mandei um agrado, guerreiro. Espero que essas duas transferências te ajudem. Desculpe qualquer coisa”, escreveu.

MC Poze também criticou o estabelecimento: “A empresa demitiu o segurança que aceitou um simples agrado. Isso é muita marola com o trabalhador. Sem neurose, que o mundo é esse, parceiro? Como tem gente que consegue ser assim, irmão”, questionou.