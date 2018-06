MC Pikachu recebe diagnóstico de tumor no cérebro e terá que passar por cirurgia

Após sentir fortes dores de cabeça durante show que fez em Manaus, o funkeiro MC Pikachu foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Ele compartilhou o diagnóstico com seus fãs durante uma live que fez no Instagram no domingo, 17.

“Rapaziada, vou explicar aqui o que aconteceu. Fiz uma ressonância agora, deu um tumor no cérebro, um tumorzinho. Amanhã segunda-feira vou fazer uma cirurgia para retirar. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Orem por mim, certo? Tamo junto, amo vocês. E logo, logo eu tô na pista de novo, quebrando tudo. É nóis sic. Um beijo. Obrigado”, disse Pikachu, cujo nome verdadeiro é Matheus Sampaio Correa.

O funkeiro de 18 anos está internado em um hospital em São Paulo desde a segunda-feira, 11. Ele ficou sob observação na UTI (unidade de terapia intensiva) por dois dias até ser transferido para um quarto, onde está consciente e recebendo visitas.