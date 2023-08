Mc Marcinho: piora o estado de saúde do cantor e família pede doação de sangue

Nesta terça-feira, 22, a família do funkeiro MC Marcinho solicitou, por meio das redes sociais, que doações de sangue fossem realizadas em prol do cantor. Segundo o comunicado, ele “precisa de ajuda”. De acordo com o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 23, o artista teve uma “piora do quadro clínico nas últimas 72h” e segue sob cuidados intensivos.

Mc Marcinho – Foto: Site oficial / Divulgação

“Ele permanece dependente do coração artificial, hemodiálise e ventilação mecânica. Toda a equipe do hospital Copa DOr está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos”, diz o texto.

O irmão do artista, Mauro Garcia, já havia declarado em seu perfil no Instagram o quadro de saúde do músico. “A condição do meu irmão piorou e somente um milagre de Deus pode impedir que o percamos”, escreveu.

Em julho, o artista passou por uma cirurgia para implantar um coração artificial após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória. Além do coração, ele também precisa de um transplante de rins. MC Marcinho está internado no Hospital Copa DOr em Copacabana, no Rio de Janeiro, desde o dia 27 de junho.