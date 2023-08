Cultura MC Marcinho está em estado grave com infecção generalizada, diz assessoria

O cantor MC Marcinho, 45, teve uma piora no seu quadro de saúde e está em estado grave após ser diagnosticado com sepse, uma infecção generalizada, confirmou a sua assessoria.

A complicação da infecção levou à suspensão temporária de MC Marcinho da fila de transplantes de coração. Ao Estadão, a sua assessoria confirmou que a família do cantor foi convocada ao hospital para conversar com os médicos.

Internado no Hospital Copa DOr, no Rio de Janeiro desde junho, devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em julho e teve um coração artificial implantado numa tentativa de estabilizar sua condição. MC Marcinho lida com condições crônicas, incluindo diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada, há aproximadamente dez anos.

Conforme o último boletim médico divulgado pelo Diretor Médico do hospital, Dr. Marcelo London, nesta quarta-feira, 23, o cantor continua sob cuidados intensivos, dependendo de um coração artificial, hemodiálise e ventilação mecânica.