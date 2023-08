Mc Katia passa por segunda amputação devido a complicações de cirurgia

Mc Katia está internada desde o início de julho no Hospital Souza Aguiar, no Rio, para retirar um mioma no útero. Nesta terça-feira, 8, a funkeira precisou fazer uma nova cirurgia e amputar a perna direita.

No mês passado, a cantora teve trombose após cirurgia para retirada do mioma e precisou amputar parte de um dos seus pés. Em novo comunicado nas redes sociais, o marido da artista, DJ Ld, disse:

“Katia passou por uma nova cirurgia, fez mais uma amputação pois o sangue não estava indo para o pé, e foi necessário amputar acima do joelho. A cirurgia foi bem, deu tudo certo. Ela segue se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho.”

“Ela é mulher muito forte e especial”, concluiu o DJ. Antes da amputação, Katia publicou um vídeo em que aparece emocionada pedindo para os fãs não fumarem cigarro.

Isso porque o tabagismo é um dos fatores de risco para a trombose. “Eu tinha um mioma muito grande, de cinco quilos e me prejudicou muito. Não estava indo sangue suficiente para os vasos. Apertou muito os meus rins, eu perdi um deles. Estou fazendo hemodiálise por causa disso. Conforme apertou a artéria e o sangue diminuiu, a nicotina do cigarro colou meus vasos sanguíneos”, explicou.

Quem é Mc Katia?

Mc Katia a Fiel começou a fazer sucesso no Rio de Janeiro em 2000, com a música Ata Vai me Pegar. A artista deu voz às mulheres das favelas cariocas e se afastou da cena em 2008, após o lançamento de Cabeça pra Baixo.

Na época, ela sofreu um acidente e ficou três anos longe dos palcos. Seu retorno mais marcante aconteceu em 2020, na participação da música Rainha da Favela, de Ludmilla. A faixa homenageava grandes nomes femininos do funk, como Valesca Popozuda, MC Carol de Niterói e Tati Quebra Barraco.