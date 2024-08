MC Daniel ensina como ajudar um bebê com cólica: ‘O maior sonho da minha vida é ser pai’

MC Daniel foi visto com uma boneca, ensinando uma criança a segurar um bebê quando ele está com cólica. O momento ocorreu nesta terça-feira, 20, dentro de um avião, quando o cantor pegou o brinquedo da criança para a demonstração.

“E esse bebê ai? Deixa eu ver. Meu Deus do céu, qual o nome dessa criança?”, perguntou o artista. A menina disse que a boneca se chama Aurora e que tem um mês de vida.

Em seguida, o cantor perguntou se a boneca estava com cólica e ensinou o que deve ser feito nesses casos. Mc Daniel alegou que, nesses casos, é necessário segurar a criança de barriga para baixo para aliviar o desconforto.

“O maior sonho da minha vida é ser pai”, disse após uma passageira alegar que ele tem jeito para cuidar de crianças.

Na segunda-feira, 17, MC Daniel anunciou que será pai pela primeira vez. O bebê é fruto do relacionamento do cantor com a influenciadora Lorena Maria. “O maior sonho da minha vida vai ser realizado”, disse no Instagram.