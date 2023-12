MC Cabelinho mostra decoração de Natal de sua casa e brinca: ‘Exagerei’

O funkeiro MC Cabelinho mostrou a decoração Natal em sua casa na madrugada desta terça-feira, 19. Ele fez um tour pelo local e ainda brincou de ter “exagerado” nos enfeites. Veja aqui .

A fachada de sua casa aparecia com diversos pisca-piscas. Acima do portão da garagem, ele até colocou um letreiro luminoso escrito Little Hair (cabelinho, fazendo referência ao seu nome artístico).

“Tropinha, acho que exagerei um pouco na decoração de Natal aqui em casa”, disse ele no Instagram, antes de entrar no imóvel.

Nas redes sociais, usuários falaram sobre a decoração. “Se eu fosse rica eu ia fazer o mesmo. Minha criança interior ia amar”, disse uma pessoa. “Chocada”, falou outra. “Quando eu tiver uma casa, a decoração de natal dela vai ser igual a do mc cabelinho”, comentou uma terceira.

Depois, o funkeiro apareceu jogando basquete em sua casa. Ao redor da quadra, as luzes da decoração enfeitavam o ambiente.