MC Cabelinho é processado em R$48 mil por casa de evento

O cantor MC Cabelinho, no ar como Hugo na novela Vai Na Fé, da TV Globo, está sendo processado em R$ 48 mil pela produtora The Choice Teen Eventos Ltda. Em julho de 2022, o cantor pulou sobre o público durante um show que realizava na balada. Na ocasião, o artista desmaiou e precisou ser levado ao camarim.

O evento, que é voltado para um público de 12 a 17 anos, diz que o comportamento do artista gerou danos à imagem da empresa. Apesar da atitude ser comum nas apresentações de MC Cabelinho, o incidente fez com que os jovens gritassem “socorro” e a situação foi registrada pelo público. O video viralizou na internet.

Diante da repercussão, o cantor usou seu Instagram para detalhar o ocorrido e informou que, apesar do susto, estava bem. “Tava fazendo o meu show na The Choice, eu inventei de pular no público. Como geral fala, como já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade, mano. Eu comuniquei meus seguranças. Falei ó, vou pular, fica na atividade que eu vou pular no meio do público. Quando eu pulei, esquece”, disse.

O Estadão entrou em contato com a produtora e o advogado do cantor. O espaço segue aberto para atualização.