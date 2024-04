MC Bin Laden mudará seu nome artístico depois do BBB

Jefferson Cristian dos Santos Lima, mais conhecido como MC Bin Laden, fará a mudança do seu nome artístico depois de sua saída do Big Brother Brasil. Ele enfrenta o paredão contra Davi nesta quinta-feira, 4. Ewellin Tavares, assessora do cantor, confirmou ao Estadão que a mudança já era “um desejo antigo do Bin”.

Ewellin explicou, sobre a mudança do nome para MC Bin, que “como ocorreu o convite para o BBB, optamos em esperar ele sair do programa para oficializarmos. Ele pretende lançar um álbum sobre essa nova fase”, finalizou.

O cantor já havia passado por problemas com o nome quando o seu visto para os Estados Unidos foi negado, por fazer referência ao terrorista Osama Bin Laden.

Rodrigo Oliveira, empresário, e Lucas Souza, que gerencia o cantor, confirmaram para o Extra que o nome será trocado junto de um EP de “despedida”, que “terá entre sete a dez faixas, com uma variedade de gêneros musicais que o cantor explorou ao longo de sua carreira, incluindo funk, eletrônica, colaborações internacionais e outros estilos”, disseram.

Uma das parcerias internacionais mais recentes foi o feat de MC Bin Laden em Controllah, da banda britânica Gorillaz, na versão deluxe do álbum Cracker Island.