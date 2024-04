MC Bin Laden é o eliminado desta quinta-feira do ‘BBB 24’; veja a porcentagem de votos

O participante MC Bin Laden foi o eliminado desta quinta-feira, 4, do Big Brother Brasil 24. O brother teve 80,34% de votos do público. Ele disputou a berlinda com Davi, que recebeu 19,66%.

O programa, que agora ocorre em “modo turbo”, terá uma nova Prova do Líder e a formação de um paredão triplo nesta sexta-feira, 5. Segundo o programa, nesta formação a casa vota no confessionário para salvar alguém. Ou seja: os dois menos votados vão para a berlinda.

No discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a rivalidade entre os dois emparedados, as brigas protagonizadas pelos dois e como ambos possuem mais características parecidas do que diferenças.

“Um segue de pé e um cai. Cai um cara que foi peça chave em muitos momentos da temporada. Quem sai da casa é você Bin”.

MC Bin Laden, ao deixar o programa, disse que fez muitas amizades e saiu muito feliz do jogo. “Eu tive muito medo de vir antes, mas depois eu já estava me sentindo mais à vontade…É um lugar que se aprende muito com outras pessoas, Pitel me ensinou coisas que aprendi demais”, disse.

Após o “conselho” de Tadeu sobre o nome artístico do cantor, MC Bin Laden informou que está em seus planos trocar o nome de trabalho em breve, mas não revelou a nova escolha.

Relembre como foi a formação do Paredão

A votação foi rápida, o líder Lucas Henrique indicou Davi direto para o Paredão como seu adversário no jogo, enquanto MC Bin Laden foi o mais votado pelo restante da casa, com cinco votos, e ficou com a segunda vaga do paredão duplo.

Confira como cada participante votou:

– Líder Lucas Henrique indicou Davi ao Paredão;

– MC Bin Laden votou em Matteus;

– Matteus votou em MC Bin Laden;

– Davi votou em MC Bin Laden;

– Beatriz votou em MC Bin Laden;

– Isabelle votou em MC Bin Laden;

– Giovanna votou em Matteus;

– Alane votou em MC Bin Laden.