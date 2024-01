Maycon é o primeiro eliminado do ‘BBB 24’

Brother declarou: “não imaginei que fosse ser tão rápido” - Foto: Globo_Paulo Belote

Maycon foi o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24, na noite desta quinta-feira, 11. O cozinheiro foi o menos votado para permanecer no reality, recebendo 8,46% dos votos. Ele disputava o paredão com Yasmin Brunet, que teve 49,34% dos votos, e Giovanna, que recebeu 42,2%. Após o anúncio da eliminação, o brother declarou: “não imaginei que fosse ser tão rápido”.

Ainda que tenha ficado apenas quatro dias no BBB 24, Maycon teve uma passagem marcante pela edição. Logo no anúncio, ele se descreveu como “tia da merenda”, por trabalhar na cantina de uma escola, e garantiu que, no jogo, pretendia conquistar os colegas de confinamento por meio da comida.

Em seus poucos dias na casa, ele, de fato, ocupou a cozinha do VIP, após ser escolhido pela líder Deniziane para integrar ao grupo. No entanto, foi durante essa prova do líder que Maycon se envolveu na maior polêmica da primeira semana desta edição do reality.

Na disputa, Maycon sugeriu “apelidar” a prótese de Vinicius de “cotinho”, derivado da palavra “coto”. O termo pejorativo costuma ser usado para se referir a pessoas com membros amputados. Nas redes sociais, internautas criticaram a “brincadeira” do cozinheiro e alegaram capacitismo.

A reportagem tentou contato com a equipe de Maycon para um pronunciamento sobre o caso mas não teve retorno.