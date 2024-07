Maya Mazzafera revela a nova voz e fala sobre seu processo e transição

Nesta terça-feira, 16, a influenciadora e apresentadora Maya Mazzafera publicou um vídeo revelando sua voz e aproveitou para alertar o público sobre a pressão que vem sofrendo em torno do seu processo de transição. Maya fez duas cirurgias na voz e a última foi há 15 dias. A influenciadora explica que o resultado ainda não é definitivo e que são necessários mais dois meses e meio para a recuperação completa.

Maya conta que, ao decidir se transicionar, ela queria “voltar para o útero da mãe”. “Eu quis ficar o mais quentinha e longe de tudo possível. Só que eu voltei para a vida real antes porque começou a sair tanta matéria distorcida sobre mim que eu preferi dar minha cara a tapa e vim falar para vocês a verdadeira história. E o mesmo está acontecendo com a minha voz”, relatou.

A influenciadora tem sido bastante assediada pela imprensa, seguidores e até por pessoas que tentaram vender um áudio que supostamente revelaria sua voz. Desde que assumiu a transição, Maya não apareceu nas redes ou na mídia falando, devido a um erro no procedimento de feminilização da voz, conforme relatado por ela mesma.

“Mas eu vim mostrar a evolução, porque muitos de vocês estavam curiosos. Afinal, eu trabalho na mídia, na internet e na televisão há tantos anos que eu entendo a curiosidade de vocês. Mas eu preciso também deixar claro que é a minha vida e eu tenho que ir muitas vezes no meu tempo”, esclareceu.

No vídeo, além de dar mais detalhes sobre seu processo de transição, Maya aproveita para falar sobre os termos “trans” e “travesti”. “Agora eu posso conversar mais com vocês sobre assuntos que eu quero falar. E como eu sei que esse vídeo vai girar muito por conta da curiosidade sobre a voz, eu quero falar sobre a palavra ‘travesti’. Eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher travesti. Você sabia que a palavra ‘travesti’ e ‘mulher trans’ são a mesma coisa? E muita gente acha que é um nome pejorativo ou que se refere a quem não fez algum tipo de cirurgia estética e não tem nada a ver”, explicou.

Ela ainda comenta sobre “elogios” que recebe, mas que reproduzindo transfobia. “Às vezes, alguém vem fazer um elogio para mim e fala assim: ‘Nossa, você é tão bonita, nem parece uma mulher trans, você parece uma mulher de verdade.’ Eu quero parecer uma travesti, uma mulher trans, porque eu sou. E uma segunda coisa: eu sou uma mulher de verdade.”

Ao longo do vídeo, Maya foi didática ao explicar diferentes aspectos da transexualidade e se mostrou otimista com o futuro. “Eu, Maya, estou ficando muito feliz, mas eu tenho que ir com calma porque são muitas emoções dentro de mim. Eu não tive infância porque estava presa em um corpo que não era meu e agora eu quero viver tudo que eu não vivi em cinco minutos.”

Ela finalizou pedindo desculpas por talvez desapontar alguns, mas ressaltou a necessidade de respeitar seu tempo pessoal. “Eu quero fazer muito pela minha classe, mas vai ser de coração, e eu não posso ser cobrada de nada.”