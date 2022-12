Maxi Jazz, vocalista do Faithless, morre aos 65 anos

Maxwell Fraser, vocalista da banda britânica Faithless, morreu aos 65 anos na sexta-feira, dia 23. Sister Bliss, a tecladista do grupo eletrônico, anunciou o óbito do artista, também conhecido como Maxi Jazz, no Twitter. A causa da morte não foi revelada.

“Maxi Jazz 1957 – 2022. Estamos com o coração partido em compartilhar que Maxi morreu pacificamente enquanto dormia na noite passada. Enviando amor a todos vocês que compartilharam nossa jornada musical. Cuidem uns dos outros”, escreveu ela.

A banda também emitiu um comunicado no Instagram pessoal de Max para lamentar sua morte. “Ele foi um homem que mudou nossas vidas de muitas maneiras. Ele deu significado e mensagem adequadas às nossas músicas.”

Além de vocalista, Max também trabalhava como DJ e compositor. Na religião, encontrou conforto no budismo. “Uma presença de palco magnífica, amante de carros, falador sem fim, pessoa bonita, bússola moral e gênio”, completaram.

Faithless foi conhecida por singles como We Come 1, que alcançou o topo dos charts em 2001. A música Insomnia ficou no top 5 das paradas. As informações são da BBC News.